TEOG yüzdelik dilimler: Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

TEOG'da tercih yapma heyecanıyla liselerin puanlarını kontrol eden lise adayı öğrenciler ve velileri MEB'den gelecek son dakika açıklamalarını gözüne dikmiş durumda. TEOG lise tercihleri ne zaman başlayacak? TEOG YEP puanları ve liseleri yüzdelik dilimlerin detayları MEB'in sitesinde yayınlandı. İşte detaylar...

TEOG telaşı lise kayıtları tamamlanana kadar sürecek. Şimdi YEP puanlarının açıklanmasının ardından lise yüzdelik dilimlerinin de açıklanmasıyla hangi liseleri tercih etmeli sorusunu soran öğrenciler ve veliler araştırmalarını sürdürüyor. TEOG’da aynı zamanda çğrenciler ve veliler tercihlerin ne zaman başlayacağını da merak ediyor.

YÜZDELİK DİLİMLER VE TERCİH LİSTELERİ

Anadolu İmam Hatip Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri tercih listeleri yayınlandı. Yüzdelik dilimleri bulabileceğiniz tercih listelerini aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

TEOG YEP SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TEOG’da YEP puanları yarın açıklandı, öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre ardından 14 Temmuz’da tercih başvuruları başlayacak. Öğrenciler tercih başvuru sonuçlarına ise 11 Ağustos tarihinde kavuşacak.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK NASIL YAPILACAK?

MEB tercihler ile ilgili duyuruyu şu şekilde yaptı;

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puanları (YEP) ilan edilmiştir.

Öğrenciler; 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarını, yerleştirmeye esas puanları ile il ve Türkiye geneli yüzdelik dilimlerini Bakanlığımızın www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Toplam 1.192.858 öğrencinin yerleştirmeye esas puanı (YEP) hesaplanmış ve sonuçlara göre 176 öğrenci 500 puan almıştır.

Öğrenciler tercih ve yerleştirme işlemleri için illerde oluşturulan tercih ve yerleştirme rehberlik komisyonlarına müracaat ederek gerekli bilgiyi alabileceklerdir.

Okullarda öğrenci ve velilere tercih ve yerleştirme işlemlerinde rehberlik yapmak maksadıyla 81 ilimizde toplam 26.846 öğretmen görevlendirilmiştir.

Öğrenciler 14 – 24 Temmuz tarihlerinde 25 okula kadar tercih yaparak ortaokul müdürlüklerince tercih işlemlerini onaylatacaklardır. Tercih işlemi okul müdürlüklerine onaylatıldıktan sonra işlem tamamlanmış olacaktır. Öğrenciler, tercih değişikliklerini okul müdürlüklerinde onaylatma işleminden önce yapmaları gerekmektedir.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda merkezi yerleştirmeyle gerçekleştirilmektedir.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması halinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınmaktadır.

11 Ağustos tarihinde de yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacaktır.

14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.