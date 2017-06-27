Termik santrale direndiler kazandılar

Samsun'un Terme İlçesi'nde yapılması planlanan Termik Santrale karşı mücadele eden Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin kalkınması için Turizm, Tarım ve Ticaret (3T) hamlesi başlattı. 243 çeşit kuş türü, endemik bitkileri, su basar ormanları ve eşsiz bir güzellikte kumsalları ile dünya markası olmayı hedefleyen Terme'nin geleceğinin 3T olduğunu söyleyen Başkan Kul, bu konuda çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Samsun’un Terme İlçesi’nde yapılması planlanan Termik Santrale karşı mücadele eden Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin kalkınması için Turizm, Tarım ve Ticaret (3T) hamlesi başlattı. 243 çeşit kuş türü, endemik bitkileri, su basar ormanları ve eşsiz bir güzellikte kumsalları ile dünya markası olmayı hedefleyen Terme’nin geleceğinin 3T olduğunu söyleyen Başkan Kul, bu konuda çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Samsun’un Terme İlçesi’nde özel bir firma tarafından ithal kömürle çalışacak 680 megavatlık termik santral kurulması için girişimlerde bulunması üzerine, yaklaşık 73 bin nüfuslu ilçe ayağa kalkarak, ‘Santrale Hayır’ tepkisi gösterdi. Belediye Başkanı AKP’li Şenol Kul da santral yapılmaması için yoğun bir mücadele başlattı. Verilen mücadele sonunda Terme halkı, zafer kazanarak santrali ilçeye sokmadı.

İlçenin geleceğinin 3T olduğunu söyleyen Başkan Şenol Kul, bu konuda hamleler yaptıklarını ifade etti. Başkan Kul, “Terme’nin geleceği için ‘3 T’ diyorum. 3 T’nin içerisinde tarım, turizm ve ticaret var. Bölgemizde santral kurulması halinde bunların olamayacağına inanıyorduk. Hep birlikte el ele vererek santralin kurulmaması için verdiğimiz mücadeleyi kazandık. Şimdi ise 3 T anlamında ilçemizi ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Gölyazı Gölardı bölgesinde 563 hektarlık alanın tabiat parkı ilan edildiğini ifade eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Burası büyük bir potansiyele sahip. Ortaya çıkarılmamış değer ve güzellikleri var. Bu güzellik bizden kaynaklanan bir durum değil. Allah’ın Terme’ye hediye ettiği bir güzellik. Terme’nin bir Amazon geçmişi var. 243 çeşit kuş türü, endemik bitkileri, su basar ormanları ve eşsiz bir güzellikte kumsalları ile dünya markası olmayı hedefliyoruz” dedi.

Tuzim potansiyeli yüksek bir ilçe olduklarını, tarımda da pirinç ve fındık başta olmak üzere bir çok ürün yelpazelerinin bulunduğunu ve bunların pazarlanması noktasında da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Kul, “3 T Terme’nin geleceği açısından çok önemli. Bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde 3 T’nin meyvelerini almaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.