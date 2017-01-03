Teröre destek verip kepenk kapatanlara ceza!

Adana Emniyet Müdürlüğü, 28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesine Kuzey Irak’tan petrol ve kaçak sigarayı PKK’nın geçiş güzergahından getiren 35 kaçakçının öldürülmesi olayını bahane ederek terör örgütünün ikazına uyarak işyerini açmayarak kepenk kapat 200 esnafa 45 bin lira para cezası kesti.

Adana Emniyet Müdürlüğü, 28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesine Kuzey Irak’tan petrol ve kaçak sigarayı PKK’nın geçiş güzergahından getiren 35 kaçakçının öldürülmesi olayını bahane ederek terör örgütünün ikazına uyarak işyerini açmayarak kepenk kapat 200 esnafa 45 bin lira para cezası kesti.

Adana polisi korsan gösterilerin yaşandığını Seyhan ilçesi Küçükdikili, Dağlıoğlu ve Gülbahçesi'nde 28 Aralık'ta yaptığı denetimlerde PKK terör örgütünün ikazına uyarak 200 esnafın kepenk kapattığını tespit etti.

Esnafa ceza yazmak için harekete geçen ekipler Şakirpaşa Polis Merkezi'nde toplandı. Özel harekat, çevik, asayiş ekiplerinden oluşan 500 polisle bu mahallere ceza yazılmak üzere hareket edildi.

Tespit edilen işyerlerine giren polis, ceza yazacağı esnafa, “28 Aralık'ta yaptığımız çalışmada terör örgütüne destek vererek işyerinizi açmadığınız ve kepengi kapattığınız tespit edilmiştir. Bundan dolayı ceza yazılacaktır” denildi. Birçok esnaf bu cezaya itiraz ederken, bir esnaf ise, “Geçtiğimiz yıl benim komşum kapatmadığı için işyerini yaktılar. Bu yıl da yine gelip uyarıp, tehdit ettiler. Kapatmak zorunda kaldık” dedi.

Polisler üzerinde “PKK terör örgütü üyelerinin ikazına uyarak işyerini açmadığı ve işyerinin kepenklerinin kapalı olduğu tespit edilmiştir” tutanağına Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesince “Hükümet emrine aykırı davranmak” suçundan 227 lira para cezası yazdı. Kepenk kapatanlara ayrıca terör örgütüne destek vermekten dolayı adli işlem yapılacağı belirtildi.