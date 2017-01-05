‘Teröre karşı tek yumruk olmak zamanı’

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Ülkemizin en doğusundan en batısına teröre karşı tek yumruk olması gerektiği gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tüm siyasi parti gruplarının katılımıyla ortak bir çalışma ve hareket zemini oluşturulmalıdır. Teröre karşı yürütülen mücadelede eksiklikler ve aksaklıklar hep birlikte masaya yatırılmalıdır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Ülkemizin en doğusundan en batısına teröre karşı tek yumruk olması gerektiği gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tüm siyasi parti gruplarının katılımıyla ortak bir çalışma ve hareket zemini oluşturulmalıdır. Teröre karşı yürütülen mücadelede eksiklikler ve aksaklıklar hep birlikte masaya yatırılmalıdır” dedi.

CHP'li Sertel, İzmir Adliyesi'nde meydana gelen ve bir polis ile bir adliye çalışanının şehit olmasıyla sonuçlanan bombalı saldırı nedeniyle kınama mesajı yayınladı.;

Nereden ve kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü lanetlediklerini ifade eden Atila Sertel, mesajında şunları kaydetti:

“İzmir Adliyesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda polisimizin dikkati sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Bu hain saldırıda bir polisimiz ve bir adliye çalışanının şehit edilmesi yüreğimizi yaktı. Saldırıda yaşamını yitiren Polisimiz ve adliye çalışanına Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Temennimiz ve dualarımız şehit sayımızın artmaması yönünde. Ülkemizin en doğusundan en batısına teröre karşı tek yumruk olması gerektiği gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tüm siyasi parti gruplarının katılımıyla ortak bir çalışma ve hareket zemini oluşturulmalıdır. Teröre karşı yürütülen mücadelede eksiklikler ve aksaklıklar hep birlikte masaya yatırılmalıdır. İktidar, MİT ve Emniyet teşkilatı da sorumluluklarını üstlenmeli ve daha dikkatli davranmalıdır. Her ne kadar ülkemizde işlemese de sorumluluğu kabul üstlenip, istifa etmek de bir erdemdir. İçişleri Bakanı çalışmalarını bu açıdan da değerlendirmelidir.” ANKA