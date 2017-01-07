Terörist kaçakçılarından 35’i tutuklandı

İstanbul Polisi'nin, PKK'lıları yurt dışına kaçıran şebeye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 35'i tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, 10 ay önce, bir göçmen kaçakçılığı şebekesini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, şebekenin, PKK üyeleri ve sempatizanı ve suç kaydı olan şüphelileri Avrupa’ya götürdüğü belirlendi. Örgütün suç kaydı olmayan PKK yandaşlarına çeşitli mahkemeler adına sahte tutuklama belgesi çıkardıkları anlaşıldı. Bu sahte belgelerin Avrupa’da sığınma başvurusunda kullanıldığı anlaşıldı. Araştırmalarda, şebeke üyeleri tek tek tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 3 hafta önce düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı Olgun K.’nın da aralarında bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

CANSIZ VE GÜLEN KİTABI

Aramalarda, 93 pasaport, 1 tabanca, 24 sahte banka kaşesi, 200 sahte banka cüzdanı, 1 tabanca ele geçirildi. Adreslerden birinde yapılan aramada, Fetullah Gülen’e ait 2 kitapla, Fransa’da öldürülen Sakine Cansız’a ait bir kitap ele geçirilmesi dikkat çekti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, “terör örgütüne yardım” “sahtecilik” ve “insan kaçakçılığı” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35’i tutuklanırken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.