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Teröristi tekmeleyen İzmirli

Dünkü saldırıda vurularak yere düşen teröristin üzerine koşan bir vatandaş haini tekmelemeye başladı. Kızgın adamı polisler olay yerinden zor uzaklaştırdı.
10:436 Ocak 2017
Gündem
Dünkü saldırıda vurularak yere düşen teröristin üzerine koşan bir vatandaş haini tekmelemeye başladı. Kızgın adamı polisler olay yerinden zor uzaklaştırdı.

Dün bombalı araçla İzmir adliye otoparkına girmek isteyen teröristler, trafik polisi Fethi Sekin tarafından engellenince aracı patlattı. Arkalarından gittiği teröristlerle mermisi bitene kadar çatışan ve şehit olan trafik polisi Sekin, roketatar ve el bombalı katliam planını önledi. Saldırıda Adliyede katip olarak çalışan Musa Can da yaşamını yitirdi. 9 kişinin yaralandığı olayda 2 terörist ölü ele geçirildi.

VATANDAŞ TERÖRİSTİ TEKMELEDİ

Çatışma sürerken teröristi ‘gözleyen’ bir vatandaş saldırganın yere düşmesiyle bir anda üzerine fırladı. Üzerinde bomba olup olmadığı bile bilinmeyen teröristi tekmelemeye başlayan vatandaşı polisler zor sakinleştirdi.

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