Terörle bağlantılı raporu alan televizyon açamayacak, yasağa uymayanın lisansı iptal

Yeni KHK ile yayın yasağına uymayan televizyonların lisansları iptal edilebilecek. Televizyon kurmak isteyenlere MİT veya Emniyet'ten 'terörle bağlantılıdır' raporu gelirse bu kişilere lisans verilmeyecek.

Bakanlar Kurulu’nun dün gece geç saatlerde yayınladığı üç KHK’da en çok dikkat çeken düzenlemeler arasında, televizyonlara getirilenler yer aldı. RTÜK yasasında yapılan değişiklikler ile, yayın yasağına uymayan televizyonlara tam gün kapatma cezası, tekrarı halinde ise lisans iptaline kadar varan yeni cezalar getirildi. KHK’da bu konuda yayınlanan madde şöyle; “Bu madde ile 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca getirilen yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması hâlinde, Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşun programlarının yayını bir gün durdurulur ve bu halde 32 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanır. Bir yıl içinde; aykırılığın tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınlarının beş güne kadar, ikinci kez tekrar edilmesi halinde onbeş güne kadar durdurulmasına, üçüncü kez tekrar edilmesi halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir.”

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LİSANS İÇİN MAHKEME KARARI DEĞİL, MİT/EMNİYET RAPORU GEÇERLİ

KHK’da, yayın lisansları konusunda da yeni düzenlemeler var. Buna göre, yayın lisansı almak isteyen şirketlerin yönetim kurulu başkan ya da üyelerinden herhangi biri hakkında, MİT ya da Emniyetin “terörle bağlantılıdır” demesi, lisans başvurusunun reddine yetecek. Bu konuda mahkeme kararı gerekmeyecek, MİT ya da Emniyet hazırlayacağı raporlar yeterli olacak. KHK’da bu konudaki düzenleme şöyle yer aldı;

“Ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvuruları reddedilir.”