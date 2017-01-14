Terörle mücadele edilseydi PKK ile masaya oturulmazdı

Tantan, “Türkiye terörle mücadele etmiyor, teröristle mücadele ediyor” dedi ve ekledi: Eğer terörle mücadele etseydi; dağılmakta olan PKK, masaya oturtulan örgüte dönüştürülmezdi…

RÖPORTAJ: Nil SOYSAL

İçişleri eski Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, üst üste gelen terör saldırıları üzerinden Türkiye'nin terörle mücadelesini SÖZCÜ'ye değerlendirdi. AKP iktidarının terörle mücadele etmediğini söyleyen Tantan, çok çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o röportaj:

SORUN BÜYÜK DEMEKTİR

– OHAL var, ihbarlar var, istihbarat var ve bu ortamda biz yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği bir terör saldırısı ile daha karşı karşıya kaldık. Önleyici güvenlik yok mu?

Önleyici güvenlik aslında var gibi gözükse de, temel altyapı itibarıyla olmadığı gözüküyor. Önleyici güvenliğin oluşması için bir takım altyapılara ihtiyaç var ve orada da ciddi eksiklikler söz konusu. Aynı şey OHAL uygulaması için de geçerli. OHAL uygulaması aslında kamu düzeni için alınan bir karardı. Fakat uygulamada öyle olmadı. OHAL yetkisi alındı ama kamu düzeninin sağlanması için olması gereken altyapılar yapılmadı. OHAL bir siyasi güç olarak kullanılıyor. Bugün terör tehdidi İstanbul'un göbeğine kadar gelmişse, Dolmabahçe'ye, Kayseri'ye canlı bombalar gelirken istihbarat teşkilatları bunu önceden sezemiyorsa, Rus büyükelçisinin öldürüleceğini göremiyorlarsa sorun büyük demektir.

TERÖRİSTLE MÜCADELE

– O zaman bir zafiyet de terörle mücadele konusunda mı yaşanıyor? Yani Türkiye terörle mücadele edemiyor mu?

Türkiye terörle mücadele etmiyor, teröristle mücadele ediyor. Eğer terörle mücadele etseydi; dağılmakta olan PKK, masaya oturtulan ve taraf olan bir örgüte dönüştürülmezdi. Bugüne kadar ne mallarına el koyabildiler, ne de Kandil'e girebildiler. Aynı şekilde Fetullah Gülen yapılanması Türkiye'yi içeriden işgal etmişse, silahlı kalkışma başarılı olamamışsa burada da gerek silahlı kuvvetlerin içerisinden, gerekse emniyet teşkilatında bu yapıyı durduran bir güç var. Ama bir iktidar düşünün ki; bu yapının ortaya çıkmasını engellemek için adına darbe komisyonu dediği komisyonun bile bunu araştırmasını engellemeye çalışıyor. O 4 saatlik karanlık gecede bu darbeyi neye göre engellediler?

Hangi sözler verildi? Hangi tehdit var? Bu bir darbe miydi, bir silahlı kalkışma mıydı, yoksa askerin kendi içinden çökertilmesi miydi? Bunlar bilinmiyor. İktidar hiçbir şeyin araştırılmasını istemiyor. Hep savunmaya geçiyor ve hep suçu başkasına atıyor. İşte bu son terör saldırısında da aynı şeyi yapıyor. Birden bire Amerika'yı, şunu, bunu suçluyor. Şimdi de kalkmış bu ortamda parti devleti kurmak için savaş veriyor! Bugün Türkiye'nin acil ihtiyacı anayasa değişikliği midir?

HANGİ GÜÇLER VAR?

– Nedir Türkiye'nin acil ihtiyacı?

Fetullah Gülen bütün kurumları işgal etmişse, Türkiye'nin her tarafına dal budak sarmış ve çok büyük bir sermaye büyüklüğüne ulaşmışsa, cemaatler bakanlıkları ele geçirmişse ve hâlâ bunlar devam ediyorsa, bu cemaatlerin arkasında hangi güçler var, bütün bunların kapsamlı bir şekilde araştırılması gerekiyor.

Bu sapık, bu geleneksel Türk İslam dinini Araplaştıran, her biri kendi menfaat çarkında olan hoca bozuntularının hepsinin temizlenmesi lazım. Türk Milleti bunu Osmanlı Devleti'nin çöküşünde de çok acı bir şekilde yaşadı. Şimdi bu sahne yeniden kurulmuş vaziyette. Hatırlayın; Diyanet İşleri Başkanlığı Kürtçe vaaz, Kürtçe ezan koydu bu ülkede. Çok büyük bir ayrışmayı da beraberinde getirdi bu. Bugün Diyanet İşleri Teşkilatı'nın siyasallaşmasının yasaklanması lazım. Türkiye'nin çöküşünü durduracak yapıların yeniden ve hemen inşa edilmesi gerekiyor.

DENEYİM VURGUSU

– Peki şu anda Türkiye savunmasız bir durumda mı?

Türkiye şu anda bir sıcak savaşın içinde. Ama bu sıcak savaşın bütçesi ne kadar bilmiyoruz. İstihbarat teşkilatımız hangi konumda onu da bilmiyoruz. Çünkü istihbarat teşkilatlarının önemli bir bölümünde Fetullahçılar vardı. Hepsi tasfiye oldu. Ama yerine ikame edecek personel yetiştirmeniz lazım. Bunun için de ilk yapılması gereken; bu kurumlarda devlet ve millet namına çalışıp, emekli olmuş, ama hâlâ beyni diri olan insanları sözleşmeli olarak göreve getirmektir. Bir yandan onların deneyimlerinden yararlanıp, bir yandan da bu isimlerin yanına çok süratle yetiştirilecek insanların konması lazım.

Ülke her taraftan kuşatıldı parçalanma tehdidi var

– İçişleri Bakanı yaşanan saldırılarla ilgili olarak istihbarat olduğunu söylüyor…

İstihbarat olması yetiyor mu? En başında söyledik; önleyici güvenlik var mı? Bilgi ve enformasyon savaşlarına karşı altyapısı var mı Türkiye'nin? Yok. Ekonomik savaşlara karşı altyapısı var mı? O da yok. Hiçbir şey yok. Sadece yalanı çok güzel üretme mekanizması var. Siyasetçilerin kendilerinin de inandıkları ve halkı da inandırdıkları bir yalan üretme becerileri var.

– Peki bugün Türkiye'nin önündeki en büyük tehdit nedir?

Maalesef Türkiye bugünkü siyasi zihniyet üzerinden bir parçalanma tehdidi altında. Yoğun bir şekilde Irak'tan, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Libya'dan ders çıkarmayan bir bombardıman var. Türkiye kan gölüne dönüşecek bir yapıya doğru hızla sürükleniyor. Ülke her taraftan kuşatma altında. Gerçekten çok büyük bir tehlike var ve bunu bu siyasi zihniyet yarattı.

– Türkiye bu kaostan nasıl çıkar?

Türkiye süratle hukuk devleti altyapısını oluşturmalı. Silahlı kuvvetlerden kolluk güçlerine, eğitimden, sağlık ve maliyeye kadar zayıflatılmış kurumlarını nitelikli elemanlarla güçlendirmeli. Bunları yaparken halka geri dönmeleri lazım. Topyekun mücadelede halka gerçekleri anlatacak altyapıları oluşturmaları gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin yapması gereken şey; onur ve haysiyet savaşı vermektir. Köleliğe karşı savaş vermemiz gerekiyor. Bunun için de bir araya gelmek zorundayız.

Başkanlık sistemi dayatmasının acilen bitmesi lazım. Bu başkanlık sistemi dedikleri şey; aslında küresel sermayenin Türkiye'yi yönetmek için kurguladığı bir sistem. Türkiye'de rahat hareket edebilmesi, siyaseti kontrol altında tutabilmesi için bir dayatma. Bunun sonuçları Türkiye için çok ağır olur. Gelecekte parçalanmayı getirir. Türkiye bu oyunu bozmak zorunda. Dolayısıyla bu şahsi devlet algısından derhal vazgeçmeleri gerekiyor.