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‘Terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısının ardından Twittter hesabından açıklamalarda bulundu. Bozdağ saldırıya yönelik olarak büyük bir saldırının önlendiğini belirterek, "Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak, birlik/beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaktır" dedi.
22:285 Ocak 2017
Gündem
‘Terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak’
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısının ardından Twittter hesabından açıklamalarda bulundu. Bozdağ saldırıya yönelik olarak büyük bir saldırının önlendiğini belirterek, "Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak, birlik/beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaktır" dedi.

Bakan Bozdağ, Twitter’dan şu açıklamaları yaptı:
“İzmir’deki terör saldırısında şehit polisimize/zabıt kâtibimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı/sabır, yaralılara şifa diliyorum. İzmir Adliyesindeki bu hain terör saldırısı sadece adalete ve Türk yargısına değil aynı zamanda milletimize yönelik alçak bir girişimdir. Şehit olan kahraman polisimizin dikkati sayesinde bu terör saldırısı ve teröristler hedefine ulaşamamış, büyük bir facia önlenmiştir. Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak, birlik/beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaktır.” ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yine Twitter’dan İzmir saldırısını kınayarak açıklama yaptı. Çavuşoğlu, açıklamasında, “İzmir’imizi kana bulamak isteyen kalleşleri, şehidimiz Fethi Sekin başta olmak üzere kahraman polislerimiz bozguna uğrattı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Birliğimizi bozamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 22:4505.01.2017
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