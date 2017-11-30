Tescilli Atatürk düşmanı Mustafa Armağan veto

Atatürk aleyhindeki sözleri ile tepki çeken ve hapse mahkum edilen, Derin Tarih Dergisi yöneticisi Mustafa Armağan’ın, İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak "Yakın tarihten günümüze Atatürkçülük tartışmaları" konulu konferansı, üniversite yönetimince iptal edildi.

Üniversitenin Adalet Erdem Kulübü tarafından organize edilen ve İlahiyat Fakültesi salonunda yapılacak konferansta ”Atatürkçülük tartışmaları bağlamında Cumhuriyet sonrası din-devlet ilişkisi” ele alınacaktı. Mustafa Armağan ve Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın vereceği konferans üniversite rektörlüğü tarafından iptal edildi.

Mustafa Armağan, “Tarihinin tartışılmasından bu kadar korkan bir ikinci ülke var mıdır dünya üzerinde acaba?” diyerek konferans iptaline tepki gösterirken, Rıdvan Kaya da “Resmi ideolojiyi kutsamak serbest, tartışmak yasak. Adalet ve Erdem kulübünün düzenlediği ve Mustafa Armağan ile birlikte konuşmacı olduğumuz toplantı Üniversite Rektörlüğü tarafından engellendi” dedi.

İLGİLİ HABER Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'a hapis cezası

Mustafa Armağan geçtiğimiz ay “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Armağan sosyal medya hesabından, Ulu Önderin Kocatepe'deki fotoğrafının altına “Uyuyakalmış” diye yazmıştı. Atatürk ve İnönü'nün samimi bir pozu için ise ‘'Bunu da gördük'' diyerek çirkin imada bulunmuştu.