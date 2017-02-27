THY bulmacasından ‘evet’ çıktı

Türk Hava Yolları’nın (THY) yan kuruluşu olan Anadolu Jet'in ücretsiz olarak dağıtılan magazin dergisinin bulmaca sayfasından da, 'evet' çıktı. Dergideki bulmacada soru olarak 'hayır karşıtı' denildi. Cevap da doğal olarak 'evet' oldu.

Türk Hava Yolları’nın (THY) yan kuruluşu olan Anadolu Jet'in ücretsiz olarak dağıtılan magazin dergisinin bulmaca sayfasından da, 'evet' çıktı. Dergideki bulmacada soru olarak 'hayır karşıtı' denildi. Cevap da doğal olarak 'evet' oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “İktidar halka evet dedirtebilmek için hiçbir kural tanımıyor; hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Buna rağmen kazanacağız” dedi. Yarkadaş, “THY’nin dergisinde ‘HAYIR’ın karşıtı’ diye soruyor, EVET cevabını yazdırıyorlar. Aynı sayfada HAYIR cevabı verilecek bir soru da olsaydı kötü niyet aramazdım. Ancak böyle bir soru yok. Sinsi bir operasyon yapıyorlar” ifadesini kullandı.

İKTİDAR BASKISI

Kamu kurumlarının herkese ve her düşünceye eşit mesafede olması gerektiğini belirten Yarkadaş, “Bu hassasiyeti göstermek zorundalar. Ancak iktidarın baskısı, tüm kurumların ayarını bozdu. Validen THY’ye, milli eğitim müdürlerinden başhekimlere kadar herkesi evet kampanyasına dahil etmeye çalışıyorlar” dedi.

THY'ye ait uçaklarda Sözcü, Cumhuriyet, Yeniçağ gibi muhalif hiçbir gazetenin dağıtılmadığını da hatırlatan Yarkadaş, “Aynı kurum, muhalif gazeteleri dağıtmıyor. Bu yetmezmiş gibi bir de dergisinde EVET dedirtiyor. Bu kurumlar tüm milletindir. Ve ona göre davranmalıdır” açıklaması yaptı.

GENEL MÜDÜR DE ‘EVET' DEMİŞTİ

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de “Halkımızın referandumda oylarını rahat kullanabilmesi için sosyal medyadan gelen değişiklik taleplerine evet dedik” diye yazarak örtülü ‘evet' göndermesi yapmıştı. Ekşi'nin bu mesajına sosyal medya kullanıcıları, “Evet dedik derken siyaset yapmış oluyorsunuz kamu kurumunda. Biz de kamuda siyasete hayır diyoruz” diyerek tepki göstermişti.