THY Londra’da perişan etti!

İngiltere'nin başkenti Londra'da 300 yolcusu ile İstanbul'a uçması gereken uçak, önce hava koşulları nedeniyle bekletildi ardından ise uçak ekibinin 'mesaisi bitti' diye uçamadı. Yolcular konuşacak mutahap bulamadı ve ortalıkta kaldı.

Londra ve İstanbul’daki hava koşulları uçak seferlerini de etkiledi. Londra’dan 300 yolcusu ile uçması gerekin TK 1972 sefer sayılı uçağı İstanbul’daki hava koşullarının düzelmesini bekledi. Koşullların düzelmesi üzerine, havaalanında bekleyen yolcular uçağa alındı.

Uçakta yaklaşık bir saat bekleyen yolculara hitaben kaptan pilot “İstanbul’dan gelen talimat üzerine uçuşumuz iptal edilmiştir. Yer görevlileri bilgi verecektir” dedi. Yolcular indirildi. Giriş terminaline yolcular geçebilmek için tekrar uzun süre devam eden pasaport kuyruğunda bekletildi. Yolcuların ısrarlı talepleri sonucunda bazı otel isimleri verilip otellere rezervasyonları yaptırıldı. Yolcular kendi olanakları ile havalandan kentteki otellere gidebildi.

Uçağın uçuş süresi dolmuş

Uçusun iptaline neden olan İstanbul’dan gelen talimatın kaynağı da uzun süre sonra öğrenilebildi. Hava koşulları nedeniyle değil uçuş ekibinin İstanbul ve Londra’da beklerken uçuş saatlerinin dolmasından kaynaklandığı öğrenildi. Diğer seferler devam ederken bu uçağın seferinin ne zaman başlayacağı belli olmadığı için 300 yolcu ise uçuşla ilgili kendi imkanları ile bilgi almaya çalışıyor. Uçakta bir toplantıyı izlemek üzere İstanbul ve Ankara’dan gelen gazeteciler de bekliyor. Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine ulaşan bazı gazetecilere sorunun çözülmeye çalışıldığını uçağın uçmamasının hava koşullarından değil sivil havacılık kurallarına uygun olarak pilotların dinlendirilmesi ile ilgili olduğunu belirttiler.