THY pilot alımı başvuruları: THY 2017 pilot alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar…

2017 yılının sonuna gelirken THY pilot alımı yapacağını duyurdu. Peki pilot adaylarında arana şartlar neler? Bir çok insanın hayali olan meslek pilotluk için THY yetiştirilmek üzere pilot alacak. Başvurular başladı. İşte THY pilot alımı başvuru şartları...

THY pilot alımı başvurusu aracılığıyla lisans mezunu gençler hayalindeki mesleğe kavuşabilecek. 29 Aralık’a kadar devam edecek pilot alımı için ilk şart lisans mezunu olmak. ‘THY A.O. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı Arıyor’ başlığı ile internet sitesi üzerinden pilot alımını duyuran THY üniversite mezunu adaylar için kariyer fırsatı sunuyor. İşte başvuru şartları ve detaylar…

PİLOT ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel ÖzelliklerTHY pilot alımı başvuruları

T.C. Vatandaşı olmak,

En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açıköğretim) olmak,

01.01.1987 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Erkek adaylar için boy 165 cm'den kısa, 190 cm'den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

Bayan adaylar için boy 160 cm'den kısa, 190 cm'den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak.

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

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Yabancı Dil (İngilizce) Şartı

Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek.

TOEFL (IBT) : 75 (speaking : min.20)

IELTS (Akademik) : 6 (speaking : min.6)

Dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylarımıza, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, DLR-2 süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır.

Sağlık Şartı

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) Annex-1'deki ve JAR FCL-3'deki Ticari Havayolu Pilotu şartlarına uygun olmak. (Adaylar bu şartları sağladıklarını belgeleyen raporu, daha sonra duyurulacak tarihte belirtilecek hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir.)

Diğer Şartlar

THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol:

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Halihazırda dil belgesi bulunan adaylar evrak kontrol ve boy-kilo ölçüm sürecine davet edilecektir. Dil belgesi bulunmayan adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek ingilizce sınavına davet edilecektir.

Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.

İlanımız 29.12.2017 tarihi saat 16.00'a kadar yayında kalacaktır.