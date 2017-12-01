THY uçağı acil iniş yaptı!

Türk Hava Yolları'nın Antalya-Moskova seferini gerçekleştirmek üzere havalanan tarifeli uçağı sefer sırasında kumanda arızası yaşaması üzerine Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre Moskova’ ya gitmek üzere saat 22.00 sıralarında Antalya’dan havalanan Türk Hava Yolları’nın Boeing 737-800 tipi tarifeli uçağında kumanda arızası meydana geldi. Bunun üzerine pilot İstanbul’a acil iniş kararı aldı. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kortol Kulesiyle irtibata geçerek iniş izni isteyen pilot gerekli onayın ardından saat 23.58’de İstanbul’a sorunsuz iniş yaptı. İHA