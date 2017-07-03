THY uçağında karı-koca kavgası… Yolcular dehşeti yaşadı…

Bu sabah Atatürk Havalimanı'ndan kalkan İstanbul-Bodrum/Milas uçağında karı-koca kavgası olarak başlayan olay dehşete dönüştü. Diğer yolcuların da karıştığı kavgada yolcular deyim yerindeyse dehşeti yaşadı.

İstanbul Atatürk Havavilanı’ndan kalkan TK 2508 sefer sayılı İstanbul-Bodrum/Milas uçağında; Özbekistanlı oldukları öğrenilen karı-koca arasında ‘mesaj’ kavgası çıktı.

İddiaya göre; uçak kalktıktan birkaç dakika sonra, eşinin telefonunda ‘beğenmediği’ bir mesajı gören kadın, birisi 7 diğeri 10 yaşındaki iki çocuğunun gözleri önünde kocasına önce bağırmaya ardından vurmaya başladı. Hosteslerin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışılan kadın, kocasına vurmaya devam edince, kocası koltuğundan alınarak başka bir yere oturuldu. Kadın da lavaboya götürüldü.

BAĞIRMAYI SÜRDÜRÜNCE DİĞER YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Öfkesi bir türlü dinmeyen kadın yerine geçince tekrar bağırmaya başlamadı. Bunun üzerine üzerine bu kez diğer yolcular tepki göstermeye başladı. Kadının İngilizce olarak ‘Beni aldattı… Ona gününü göstereceğim’ diye haykırışlarına devam etmesi ve uçakta bulunan diğer yolcuların çocuklarının da ağlamaya başlaması üzerine uçak personeli plastik kelepçe taktıkları kadını arka koltuğa götürüp ‘etkisiz hale’ getirdi.

BİR BAŞKA YOLCU FENALAŞTI

Bu esnada orta yaşlı bir yolcu da fenalaştı. Fenalaşan yolcu kokpit kısmına götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Uçak inene kadar ‘aldatılan’ kadının bağırmayı sürdürmesi, uçaktaki görevlilerle yolcuları karşı karşıya getirdi. Personelin ‘kelepçe taktık daha ne yapalım’ diye yakınması da kameralara yansıdı. Dehşet dolu uçuş, uçağın Milas Havalimanı’na inip kadının polislerce gözaltına alınmasıyla sona erdi.