THY’nin iç hat seferleri başladı

Türk Hava Yolları'nın dün saat 00.00'a kadar iptal edilen iç hat seferleri yeniden başlattı.

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı Türk Hava Yolları’nın dün saat 00.00’a kadar iptal edilen iç hat seferleri yeniden başlattı.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Atatürk Havalimanı’nda yoğun bir karla mücadele ve temizlik ile Salı günü 300 sefer icra edilmesi planlanmıştır. Web sitemizden takip lütfen” dedi.

YOLCULAR YERLERDE VE BALKONLARDA UYUDU

Atatürk Havalimanı’nda yolcuların yerlerde yattığı ve balkonlarda uyuduğu gözlenirken tekerleklik sandalyeye ihtiyacı olan yolculara ise öncelik olarak otellere alındı. Havalimanı’nda bilet satış ofisleri önündeki kuyruklar hala devam ediyor.

THY’NİN İÇ HAT UÇUŞLARI BAŞLADI

Yoğun kar yağışı nedeniyle pist ve apronların kapanmasından dolayı Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi twitter adresinden tüm iç hat seferlerin dün saat 00.00’a kadar iptal edildiğini duyurmuştu. Atatürk Havalimanı’nda yapılan kar temizleme çalışmalarını ardından pistlerin uçuşlar için normale dönmesinin ardından iptal edilen iç hat seferleri yeniden başladı.

EKŞİ: BUGÜN THY 300 UÇUŞ YAPACAK

Bu arada Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Aşırı kar yağışı ve düşük görüş şartları kısıtlaması dahilinde Atatürk Havalimanı’ndan bugün 79 sefer icra edilmiştir. Atatürk Havalimanı’nda yoğun bir karla mücadele ve temizlik ile Salı günü 300 sefer icra edilmesi planlanmıştır. Web sitemizden takip lütfen” dedi.

BUGÜN 338 İPTAL VAR

Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 10 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle yapılması planlanan 338 seferin iptal edildiği belirtildi.

DHA