TIR dorsesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.50 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 29’ncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya´dan yüklediği kayısıyı Karaman´da bir meyve suyu fabrikasına boşattıktan sonra dönüşe geçen İbrahim Tekbaş idaresindeki 44 CE 626 plakalı TIR, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Kaza sırasında sürücü koltuğundan fırlayan Tekbaş, dorsesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. İbrahim Tekbaş’ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. İHA