TIR’da çıkan yangın son anda söndürüldü

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde seyir halinde alev alan TIR'ın sürücüsü panikle aracı yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun girişine park etti. Yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Keşan-Gelibolu karayolu Korudağ Mevkii’ndeki Yerlisu Köyü sapağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi’nden Keşan yönüne giden Sırbistan uyruklu 44 yaşındaki Darko Cirkovic yönetimindeki NP 49-C çekici, AA-726 KA dorse plakalı klozet yüklü TIR, Korudağ mevkindeki Yerlisu Köyü sapağı yakınlarında elektrik kontağından dolayı motor kısmından alev aldı. Motordan dumanlar çıktığını gören ve panikleyen sürücü Cirkovic, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun girişine park edip araçtan çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede tüm TIR’ı sararken, ihbar üzerine olay yerine Keşan Belediyesi ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri de çevre güvenliği alarak, akaryakıt istasyonunda bulunanları tahliye etti. TIR, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınarak, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)