TIR’ın üzerinden düşen otomobiller kullanılamaz hale geldi

İstanbul-İzmir Otobanı’nda meydana gelen kazada TIR'ın üzerinden düşen sıfır kilometre otomobiller hurdaya döndü.

Kaza, İstanbul-İzmir Otobanı Selçukgazi Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan yüklediği otomobilleri Bursa’ya getirmek isteyen Zübeyir Ç. idaresindeki TIR, başka bir aracın sıkıştırması sonucu ani fren yaptı. TIR’ın üzerinde bulunan 2 adet otomobil, yere düşerek hurdaya döndü.

Otobanda trafik bir süre dururken, kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İHA