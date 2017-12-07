TMSF’nin el koyduğu Naksan’dan 1 milyon TL çalındı

Gaziantep'te FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan ve TMSF'ye devir olan Naksan'dan 1 milyon TL tutarında para ve döviz çalındı.

Gaziantep’te FETÖ soruşturması kapsamında önce kayyum atanan ve ardından ise şirketleri kayyuma devir edilen Naksan Holding’te 1 milyon TL tutarında para ve döviz çalındı. Para, Binanın otoparkındaki tahsilat ve kurye aracından çalındığı belirtildi.

Polis yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatırken Naksan Holding tarafından da hırsızlık olayı doğrulandı. Naksan’dan yapılan açıklamada, “Naksan Plastik firmamıza ait tahsilat ve kurye aracından 06.12.2017 tarihinde bir miktar nakit para hırsızlar tarafından çalınmıştır. Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma, inceleme ve araştırmalar Gaziantep adli ve emniyet makamlarınca titizlikle devam etmekte olup en kısa zamanda sonuçlanmasını arzu etmekteyiz. İlerleyen zamanda soruşturma sürecine göre açıklama yapılacaktır” denildi.

İHA