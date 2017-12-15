TMSF’ye devredilen şirketin aracından çalınan para bulundu

Gazantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında sahipleri tutuklanan ve kayyum atandıktan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Naksan Holding'in tahsilat kurye aracından çalınan 130 bin lira ve 230 bin dolar bulundu.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sahipleri tutuklanan ve kayyum atandıktan sonra TMSF’ye devredilen Naksan Holding bünyesindeki Naksan Plastik firmasının kuryesi İbrahim K., iddiaya göre, geçen 6 Aralık’ta, öğle saatlerinde ödeme yapmak için Karagöz Caddesi’ndeki bir banka şubesine gitti. İbrahim K., otoparka bıraktığı aracın yanına döndüğünde, araçta bulunan 130 bin lira ve 230 bin doların çalındığını fark etti. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma yapan polis, kurye İbrahim K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İbrahim K. tutuklanırken, verdiği ifadelerle yola çıkan polisler, yaptıkları çalışmayla çalınan 130 ile 230 bin doları buldu. Para, şirkete teslim edildi.

Naksan Holding’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılan titiz çalışmadan dolayı polise teşekkür edilirken, paranın teslim alındığı belirtildi. Paranın nasıl bulunduğuyla ilgili açıklama yapılmadı.