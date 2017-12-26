Tokat’ta panik! 3 köy karantinaya alındı

Tokat merkeze bağlı Çamlıbel Beldesinde şap hastalığı nedeni ile hayvan pazarının kapatıldığı öğrenildi.

Tokat merkeze bağlı Çamlıbel Beldesinde görülen şap hastalığı nedeni ile karantina uygulaması başlatılırken, Artova ilçesine bağlı Çelikli, Iğdır ve Boyunpınar köylerinde hastalık sönünce kadar suni tohumlama faaliyetlerine ara verildi.

Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, şap hastalığı nedeniyle Çamlıbel Beldesi ve civarındaki köylerde karantina uygulandığını söyledi. Şap hastalığı nedeni ile hayvan ölümleri konusundan kendilerine gelen resmi bir açıklama olmadığını ifade eden Dökülen, şap karantinasının Çamlıbel Beldesinin 10 kilometre çevresi ile sınırlı olduğunu sözlerine ekledi. İHA