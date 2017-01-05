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Tokat’ta Reina saldırganı alarmı

Tokat'ta bir eczaneden sargı bezi ile enjektör alan kişinin, İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi öldüren terör saldırısını gerçekleştiren zanlıya benzemesi polisi alarma geçirdi.
14:385 Ocak 2017
Gündem
Tokat’ta Reina saldırganı alarmı
Tokat'ta bir eczaneden sargı bezi ile enjektör alan kişinin, İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi öldüren terör saldırısını gerçekleştiren zanlıya benzemesi polisi alarma geçirdi.

Tokat’ta Mehmet Paşa Mahallesi’nde bulunan bir eczaneden sargı bezi ve enjektör alarak caddede yürüyen bir kişiden şüphelenenler, İstanbul’da Reina saldırısını gerçekleştiren zanlıya benzeterek, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şüpheli kişinin en son Zincirlikuyu Caddesi üzerinde görüldüğünün belirlenmesinin ardından ekipler bu yöne sevk edildi. Polis telsizinden şüphelinin 20-25 yaş arasında ve çekik gözlü olduğu belirtildi. Şüpheli kişinin bulunması için ekiplerin şehirlerarası otogar ve bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

DHA

Son güncelleme: 15:3605.01.2017
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