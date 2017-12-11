TOKİ, 150 yıllık sarnıcı yıktı, yerine konut dikti

Türkiye’deki “tarih” cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Antalya’nın Akseki İlçesi’nde bulunan Selçuklu dönemine ait tarihi sarnıç yıkılarak yerine TOKİ konutları inşa edildi.

150 yıllık sarnıcın koruma altına alınacağı yerde katledilmesi tarihçi Ali Yıldız'ın “Sarnıçlar Seyahatnamesi” kitabıyla belgelendi. 2012'de kaleme aldığı “Göç Kültüründe Yolda Kalan-Sarnıçlar Seyahatnamesinde” Akseki'deki Akalan Sarnıcı'nı yayınlayan Yıldız, 5 yıl sonra gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Yıldız, “2012'de Akseki'ye yaptığım gezide Akalan'da iki badem ağacının gölgesinde doğu batı istikametinde uzanmış bir su sarnıcı vardı. Bunun resmini çekip kitabımda yayınladım ve korunması gerektiğine işaret ettim. Aradan geçen beş yılda bu sarnıcın bir TOKİ cinayetine kurban gittiğini üzülerek gördüm. Belediye, araziyi TOKİ'ye teslim etmiş. TOKİ de blok apartmanlar yapmış. Gittiğimde sarnıcı görmek istedim. Şantiye girişinde iki genç mühendis bizi karşıladı. Şantiye şefi ‘Sarnıç nedir?' diye sordu. Yaptığım araştırmalarda sadece Antalya çevresinde 100'den fazla tarihi sarnıcın yok edildiğini tespit ettim. 19. yüzyılda göç yollarında yapılan sarnıçlar ranta kurban edildi” dedi.