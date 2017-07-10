TOKİ konutlarındaki yangında 20 kişi hastanelik oldu

Şanlıurfa’da TOKİ konutlarındaki bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında binada mahsur kalanlar, itfaiye tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişi hastanelarde tedaviye alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Akabe Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. 4 katlı aparmanın bodrum katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında oluşan aşırı duman bütün aparmanı sardı. Yoğun duman üst kattaki dairelerin de girmesi nedeniyle aparman sakinleri zor anlar yaşadı. Vatandaşlar apartman koridorunun dumanla kaplanması nedeniyle kapılardan çıkamayınca evlerin içerisinde mahsur kaldı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verirken binada dumandan etkilenen aileleri kurtarmak için seferber oldu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürme çalışması başlatırken, diğer yandan da binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Dumanda etkilenen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 20 kişi olay yerinde hazır bekletilen ambulansta oksijen takviyesi yapıldıktan sonra kent merkezinde çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.Bu sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor. DHA