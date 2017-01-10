Hürriyet gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış görevinden alındı. Peki, Tolga Tanış kimdir?

Yaptığı haberlerle başarılı işlere imza atan Hürriyet gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış görevinden alındı. Tanış, özellikle “DEAŞ'ın Türk malı potasyum nitratları” haberi ile büyük ses getirmişti. Gazeteci Tolga Tanış görevden alınmasının ardından resmi Twitter hesabından “Değerli dostlar, destek mesajlariniz için teşekkür ederim.” dedi.

TOLGA TANIŞ KİMDİR?

İstanbul doğumlu Tolga Tanış, Hürriyet gazetesinin Washington Temsilcisi görevini yürütüyordu.

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun Tanış, gazeteciliğe 1997'de BBC Radyo Foreks ve Radyo D'nin haber bültenleri için kurulan Doğan Radyolar Grubu'nun haber merkezinde başladı. Ardından aynı yıl Kanal D'de yayınlanan Teketek haber programının kadrosuna katıldı. 1998'de Hürriyet için de araştırma haberleri ve yerel öyküler üretmeye başlayan Tanış, 2004'te Hürriyet Pazar ekinin editörü, 2006'da Hürriyet yazı işleri bünyesinde haber merkezi editörü oldu. 2008'de Hürriyet'in New York bürosunda görevlendirilen Tanış, aynı yıl Hürriyet Pazar için köşe yazıları yazmaya başladı.

Bu dönem Pennsylvania Üniversitesi Wharton School'da ekonomi gazeteciliği programına katılan ve araştırma haberlerine yoğunlaşan Tanış, 2010'da da Washington'daki görevine başladı. 2010'da ABD Başkanı Barack Obama ile Türk basını adına ilk söyleşiyi gerçekleştirdi. 2011'de ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile bir mülakat yaptı. Tolga Tanış evli ve iki çocuk sahibi.