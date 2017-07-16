Topbaş ailesi ‘bir eksikle’ anma töreninde

AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinliği kapsamında Saraçhane'de bulunan Başkanlık binası önünde halka seslendi. Başkan Topbaş'a, eşi FETÖ tutuklusu kızı dışındaki çocukları ile eşi de destek verdi.

17 kişinin şehit olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinliğine İBB Başkanı Kadir Topbaş ailesi ile katıldı. Saraçhane’de bulunan Başkanlık binası önünde hazırlanan sahneye Topbaş, eşi Özleyiş Topbaş ile vatandaşları selamlayarak çıktı. 3 çocuğu olan Topbaş’ın oğulları Hüseyin Ersan ve Mustafa Ömer Topbaş da konuşması sırasında Topbaş’ın arkasında yer aldı. Sahnede Topbaş’ın kızı, FETÖ soruşturması kapsamında ikinci kez tutuklanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı’nın eşi Kübra Kavurmacı Topbaş ise yoktu.

“İŞGAL GÜCÜ OLSA BUNU YAPMAZ”

İBB önünde toplanan kalabalığa seslenen Topbaş, 15 Temmuz’da şehitlerine Allah’tan rahmet, gazilere ise şifa dileklerini iletti. 15 Temmuz gecesi İBB önünde yaşanları hatırlatan Topbaş, “Malesef nasıl nokta atışı yapılarak şehit verdiğimizi, insanlarımıza nasıl acımasızca ateş ettiklerini kameralardan gördük. İşgal gücü olsa bunu yapmaz. Vicdan değil, insan onurundan uzak, insan kisvesi altında bir takım tipler bu millete silah doğrulttular. Geleceği karartmak, Türkiye’nin özgürlüğüne, milli iradeye gem vurmak istediler. Başarılı olsalardı biz burada olamazdık, Türkiye bölünmüş, parçalanmış, kardeş kavgasına düşmüş olurdu” şeklinde konuştu.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ, SELALAR OKUNDU

’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında İBB önünde şehitler için dualar edildi, Kuranı Kerim okundu. İBB’nin hemen yanı başında bulunan Şehzadebaşı cami’nden selalar yükseldi. Bina önünde toplanan vatandaşlar Türk bayrağı açtı. Darbe girişiminde yaşanların gösterildiği bir video, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının cephesine özel bir ışıklandırma sistemi ile yansıtıldı. (DHA)