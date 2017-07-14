Topbaş Ailesi’nin restoranı için tarihi doku bozuldu

Kadir Topbaş’ın ailesine ait Sütiş’in Çengelköy’de faaliyet gösterdiği 207 yıllık tarihi Abdullah Ağa Yalısı’nın orijinal halinin bozulduğuna dikkat çeken CHP, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nü göreve çağırdı

İSTANBUL Çengelköy'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın akrabalarının işlettiği Sütiş, CHP'li Meclis Üyeleri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşındı. Aralarında Ülkü Koçar, Hüseyin Sağ, Nadir Ataman, Seyit Ali Aydoğmuş'un da bulunduğu CHP'li meclis üyeleri, verdikleri soru önergesi ile tarihi yalıda faaliyet gösteren restoran için tarihi dokunun bozulduğuna dikkat çektiler. Tarihi yalının kat planlarının tamamen bozulduğu, ön tarafta kapalı alan oluşturulduğu, deniz doldurularak yeni alan yaratıldığı vurgulanarak Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün tarihi yapıda denetim yapması istendi.

PROJEYE AYKIRI İMALAT

Önergede, Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki alanında bulunan tarihi Abdullah Ağa Yalısı'nın Çengelköy Sütiş olarak hizmet verdiği belirtilerek “Yapım aşamasında çalışmış kişi tarafından gelen ihbara göre ikinci derece kültür varlığı olan yalının tadilatlarında Koruma Kurulu tarafından onaylı projeye aykırı imalatlar yapıldığı halde Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından bir işlem yapılmamıştır” denildi.

Meclis üyelerinin Çengelköy'deki şubesini gündeme getirdiği Sütiş, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın halasının oğlu Mevlüt Kocadağ'ın ailesine ait. Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş ile Mevlüt Kocadağ'ın oğlu Emre Kocadağ Ekmot Gıda Anonim Şirketi'nde ortaklar.