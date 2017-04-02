İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, "Haliç'te denizin içine Fatih Sultan Mehmet Han'ın at üzerinde heykelini koyacağız. Denizden şahlanmış heykeli buraya koyuyoruz. Buradan yürüyerek geçen turistler, Fatih'in heykelini görsünler, fotoğrafını çeksinler" dedi. Topbaş törene 2 oğlu, 1 kızı ve 6 torunuyla katıldı.

Kadir Topbaş, Kasımpaşa İBB Sosyal Tesisleri önünde düzenlenen ‘Beyoğlu’na Yapılan Yatırım ve Hizmetlerin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Kadir Topbaş, törene oğulları Hüseyin ve Ömer Topbaş, kızı Kübra Topbaş Kavurmacı ve 6 torunuyla birlikte geldi. Başkan Topbaş, tören alanındaki kürsüye en büyük torunu Kadir Topbaş’ın yanı sıra Selim Topbaş, Ali Emir Kavurmacı, Mehmet Akif Kavurmacı, Ahmet Faruk Kavurmacı ve Yusuf Taha Kavurmacı’yla çıkarak vatandaşları selamladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ın da bulunduğu törende bir konuşma yapan Kadir Topbaş, Beyoğlu’na yaptıkları yatırımlar toplamının 2 katrilyon 600 trilyon olduğunu söyledi. Beyoğlu’nda yapımı devam eden projeleri anlatan Topbaş, Karaköy’den Koç Müzesi’ne kadar deniz üzerinden 2’si bisiklet 8’i yaya olmak üzere toplam 10 metre genişliğinde yüzer yürüme yolu yapacaklarını ifade etti.

“HALİÇ’TE DENİZİN İÇİNE FATİH SULTAN MEHMET’İN AT ÜZERİNDE HEYKELİNİ KOYACAĞIZ”

Haliç üzerindeki projelerden bahseden Topbaş, “Haliç’te denizin içine Fatih Sultan Mehmet Han’ın at üzerinde heykelini koyacağız. Denizden şahlanmış heykeli buraya koyuyoruz. Buradan yürüyerek geçen turistler, Fatih’in heykelini görsünler, fotoğrafını çeksinler. Koç Müzesi’nin önüne geldiğinide de eski Galata Köprüsü’nü kaldırdık, ekolojik köprü yapıyoruz. Çayır çimen, güller içerisinde karşıya (Feshane) geçeceksiniz. Oradan da Feshane’nin önünden Haliç’teki iki adaya yürüyeceksiniz. O adaların arasından ‘Leonarda Köprüsü’yle karşıya geçeceksiniz” dedi.

“İNCİRLİ’DEN GAYRETTEPE’YE E-5’İN ALTINDAN METRO PROJEMİZ VAR”

İstanbullulara metro müjdesi veren Başkan Kadir Topbaş, “Çok önemli olanlardan bir tanesi de İncirli'den gelen E-5 altından gelen bir metro projemiz var. Bademli'ye geliyor, oradan Perpa veya karşı tarafa geçmek üzere Gayrettepe'yle buluşacak. Örnektepe, Perpa o istikametten devam eden metrodan bahsediyorum. Gayrettepe'den sonra Kadıköy'e geçecek. Kasımpaşa'nın Beyoğlu'nun her tarafından metrolarla bağlantıları geliştiriyoruz” diye konuştu.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ ANLATTI

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değinen Kadir Topbaş, “18 madde; bu maddelere girmeyeceğim. Maddeleri teferruat olarak görüyorum. Bir insana güveniyorsanız yetki verirsiniz. Güvenmiyorsanız yetki vermezsiniz” ifadelerini kullandı.