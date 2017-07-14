Topbaş, İstanbul trafiğine çözüm buldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 yıldır çözemediği İstanbul trafiğine sonunda çözüm buldu! Neredeyse 24 saat boyunca trafiğin tıkalı olduğu Mahmutbey’de emniyet şeridini kullanan Topbaş saatler süren yolu dakikalar içinde jet hızı ile geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın makam aracı Bahçeşehir gişelerden Mahmutbey'e doğru giderken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Videoda Topbaş'ın makam aracı iki eskort araç ile birlikte saatlerdir duran trafiğe hiç takılmadan emniyet şeridine girdi.

Vatandaşların saatlerce trafik çilesi çektiği yolu neredeyse 10 dakika içinde kat eden Topbaş, video çekildikten dakikalar sonra Saraçhane'deki İBB binasına ulaştı.

Topbaş'a tepki gösteren CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman “Topbaş, 15 yıldır İstanbul trafiğine aradığı çözümü sonunda buldu. Bu çözüm ne metro ne havaray ne metrobüs… İşin sırrı emniyet şeridi, iki eskort ve bir makam aracıymış” dedi.

TOPBAŞ'I MAKAM ARACINDAN İNMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Özellikle videodaki görüntülerin kaydedildiği Bahçeşehir-Mahmutbey güzergahında trafik sorununun çözülemediğine dikkat çeken Ataman şunları söyledi:

“Topbaş, yarattığı imar rantı ile trafiğin bu noktaya gelmesinin başlıca nedeni. Şimdi kendi yarattığı trafiğe çözüm bulamadığı için makam aracı ile kendine özel çözümler üretiyor. Binlerce İstanbullu bu hatta mağdur. Topbaş, 3 gün bu trafiğe girse çile çeken insanların dertlerini daha iyi bilmez mi daha iyi anlamaz mı? Burası her gün sabah 07.00-14.00 arası kilit. 3 köprü, Mahmutbey gişelere bağlandığından beri neredeyse bütün gün trafik var. Kadir bey sorunu çözmek yerine kendi çözümünü bulmuş. Emniyet şeridinden, EDS'den ceza da yok basıp gidiyor. Makam araçlarından bu kentin kangrene dönen trafik sorununu çözmek mümkün değil. Topbaş'ı bir günlüğüne de olsa makam aracından inip bizimle birlikte bu trafik çilesini çekmeye çağırıyoruz. Trafik sorununu çözmekle sorumlu olanlar çakarlı lüks arabalarıyla kendi sorunlarını çözüyorlar.”