Topbaşlar’ın ‘Lokma’sı Rumelihisarı’nı parselledi

Topbaş Ailesi’nin ortağı olduğu Boğaz’a nazır Lokma Restaurant’a sonradan eklenen ikinci kat kalıcı hale geldi, yükseklik arttı

İstanbul Boğazı'nda basit onarım ruhsatı ile küçük bir çay bahçesinden lüks bir restorana dönüştürülen Topbaş Ailesi'ne ait Lokma'dan yine inşaat sesleri yükseliyor. Lokma'nın tente ile yapılan ikinci katı alüminyum konstrüksiyon ile kalıcı hale getirildi, yüksekliği artırıldı, arka binaların cephesi kapandı. İşte ‘Ali Baba' çay bahçesinin hikayesi:

TUĞLADAN YAPILMIŞ DUVAR

Sarıyer Rumelihisarı'nda tapu kayıtlarında “kagir ev ve kagir dükkan” yani taş ya da tuğladan yapılmış duvar olarak gözüken İstanbul Boğazı'na nazır 518 metrekarelik parselde 2007 yılına kadar “Ali Baba” çay bahçesi hizmet veriyordu. 2007 yılından sonra ise çay bahçesinin kaderi tamamen değişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ailesi tarafından alınan mekan, özel yasa ile korunan çivi bile çakılamayan Boğaziçi ön görünümünde olmasına karşın 2 katlı lüks bir restorana dönüştürüldü. Tartışma konusu olan kaçak kat, “basit onarım” olarak kayıtlara geçti.

Bugün Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, akrabası Emre Kocadağ ve futbolcu Emre Belözoğlu'nun babası Mehmet Belözoğlu'nun ortağı olduğu Lokma Restaurant'ta yine hummalı bir inşaat çalışması sürüyor. Sonradan eklenen branda ve tenteden yapılan ikinci kat, pergola sistemi (alüminyum konstrüksiyonlu tente sistemleri ) ile kalıcı bir kata dönüştürülerek yüksekliği de artırılıyor. İnşaatın hiçbir yerinde ruhsata ilişkin tabela bulunmuyor.

CHP MÜCADELE EDİYOR

2011 yılından beri Topbaş'ın Boğaz'daki kaçak restoranına karşı hukuk mücadelesi veren CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ'ın yeni inşaata ilişkin tespitleri şöyle: “Tabanın büyüklüğü yüzde 50 artmış, restoran sol tarafındaki binanın içine girmiş. Kat yüksekliği artmış.

Burası eskiden brandalı ve tenteli bir asma kattı. Şimdi pergola sistemi ile sabit hale getirildi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden alınmış onarım iznini asmaları gerek, o da yok.”

MANZARA KAPANDI

Baraka görünümündeki çay bahçesinden bugün lüks bir restorana dönüşen yapının arkasındaki binaları da olumsuz yönde etkilediğini belirten Sağ, “Şimdi pergola üstüne pergola ile kat çıkıyorlar” dedi.