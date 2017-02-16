Toplu taşımada hatalı sürücüye sivil polisten ceza uygulaması

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıma araçlarında sivil polis trafik uygulamasının hayata geçirilmesi sonucu Ankara'da sivil polisler toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binerek denetimlerini sürdürmeye başladı.

Ankara-Elmadağ arasında çalışan toplu taşıma aracına yolcu gibi binen sivil polis memuru, 40 kilometre yol boyunca araç sürücüsünün trafik ihlallerini gözlemleyip, notlar aldı. Elmadağ şehir merkezinde, Elmadağ Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerince durdurulan araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuştuğu, durak haricinde yolcu indirip-bindirerek trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalar kesildi. Elmadağ İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu’nun da katıldığı uygulamada, trafik kurallarının ihlal edilmesi sonucu cezalar kesildiğini belirtildi. Baloğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Vatandaşların metropol taşımacılığı içinde daha güvenli bir trafik ortamında yolculuk yapabilmeleri için sivil polisler yolcu olarak görevlendirilmeye başlandı. Bu görevliler, seyahatleri boyunca sürücülerin yaptıkları fazla yolcu alma, durak harici yolcu indirme-bindirme, seyahat anında cep telefonu ile görüşme, emniyet kemeri takmama konusunda hataları anında belirleyip, ilgili cezaları kesilecek. Türkiye’de en fazla kazaların meydana gelme sebebi, sürücülerin cep telefonu ile konuşurken meydana geldiğini yapılan istatistiklerden görüyoruz. Bu kurallar benim için de, bir başkası için de geçerli. Denetimler periyodik aralıklarla sürecektir”.

DHA