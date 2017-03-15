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Torun maaşı sonuçları belli oldu…

450 TL torun maaşı almaya hak kazananlar belli oldu. Liste Çalışma Bakanlığının sitesinden birazdan yayımlanacak.
10:3515 Mart 2017
Gündem
Torun maaşı sonuçları belli oldu…
450 TL torun maaşı almaya hak kazananlar belli oldu. Liste Çalışma Bakanlığının sitesinden birazdan yayımlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) başlattığı Büyükanne Projesi'nde 10 il de hak kazanan ailelerden 6 bin 500'ünün isimleri bakanlığın internet sitesinden açıklanacak.
ÇSGB Büyükanne Projesi kapsamında, annenin fiilen çalışıyor olması kaydıyla, 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilmesiyle ilgili 10 ilde ilk belirlenen 6 bin 500 ailenin isimleri bakanlığın ‘https://buyukanne.csgb.gov.tr’ adresinden bugün saat 11.00 itibariyle sorgulanılabilinecek.

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Son güncelleme: 10:4315.03.2017
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