Trabzon uçağı rötar yaptı! Apronda sefer öncesi namaz

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Trabzon’a gidecek uçağın yolcularından bazılarının apronda namaz kıldığı iddia edildi.
İddiaya göre; Geçtiğimiz Cuma günü Anadolujet’in Sabiha Gökçen’den Trabzon’a gidecek TK 7434 sefer sayılı uçağının bazı yolcuları, kalkıştan önce apronda namaza durdu.
O anlar diğer yolcular tarafından görüntülenirken, söz konusu görüntüler bazı sosyal medya kullanıcılarının hesaplarından da yayınlandı.
Haberi, sivil uçuş bilgilerini vermesiyle tanınan ‘HavaSosyalMedya' Twitter hesabından yapılan paylaşımda: “Dün akşam 18.00'de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (SAW) kalkması planlanan, TC-JFK kuyruk tescilli TK7434 sefer sayılı İstanbul-Trabzon (TZX) uçağı, namaz kılan yolcuları beklemesiyle beraber rötarlı şekilde kalktı” denildi.
Uçuş kayıtları da uçağın 14 dakika gecikmeli kalktığını gösterdi.