Trabzon uçağı rötar yaptı! Apronda sefer öncesi namaz

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda cuma akşamı bir grubun bir anda apronda namaz kılması hava trafiğinde sıkıntıya neden oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Trabzon’a gidecek uçağın yolcularından bazılarının apronda namaz kıldığı iddia edildi.

İddiaya göre; Geçtiğimiz Cuma günü Anadolujet’in Sabiha Gökçen’den Trabzon’a gidecek TK 7434 sefer sayılı uçağının bazı yolcuları, kalkıştan önce apronda namaza durdu.

O anlar diğer yolcular tarafından görüntülenirken, söz konusu görüntüler bazı sosyal medya kullanıcılarının hesaplarından da yayınlandı.

Haberi, sivil uçuş bilgilerini vermesiyle tanınan ‘HavaSosyalMedya' Twitter hesabından yapılan paylaşımda: “Dün akşam 18.00'de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (SAW) kalkması planlanan, TC-JFK kuyruk tescilli TK7434 sefer sayılı İstanbul-Trabzon (TZX) uçağı, namaz kılan yolcuları beklemesiyle beraber rötarlı şekilde kalktı” denildi.

Uçuş kayıtları da uçağın 14 dakika gecikmeli kalktığını gösterdi.