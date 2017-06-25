Trabzon’da PKK’dan bombalı saldırı: 2 asker yaralı

Trabzon'un Maçka İlçesi kırsalında PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, devriye görevi yürüten askerlerin geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 2 asker hafif yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Samandıra Yaylası’nda meydana geldi. Bölgede devriye gezen jandarma ekibinin geçişi sırasında, PKK’lı teröristler, pet şişe içerisine yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Patlamada, şarapnel parçalarının ayaklarına isabet ettiği jandarma erler Halit Öztürk ile Ümit Fidan yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye jandarma özel harekat timleri ile ambulanslar sevk edildi.

Yaralı askerler, ambulanslarla Maçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Bombalı saldırı sonrası yaralı askerlerin yardımına koşan ilçe sakinlerinden Nizam Tüfekçi, “Patlayıcı pet şişenin içerisindeymiş, patlamayla birlikte şarapnel parçaları dağılmış. İki asker de ayağından yaralandı. Patlamayı duyunca oraya gittik, çok şükür askerlerin durumları iyi” dedi.

Altındere Vadisi’nden, Samandıra Yaylası’na giden yol zırhlı araçlarla ulaşıma kapatılırken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. DHA