Trabzonspor Beşiktaş maç özeti izle: Bu maça yürek dayanmaz

Trabzonspor Beşiktaş maçı muhteşem bir karşılaşmaya sahne oldu. Trabzonspor Beşiktaş maçını izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Süper Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor kendi evinde lider Beşiktaş’ı ağırladı. Muhteşem bir karşılaşmaya sahne olan maçta tam 7 gol atıldı. Beşiktaş’ın gollerini 4. dakikada Cenk Tosun, 55. dakikada Aboubakar, 74. dakikada Talisca ve 90+1’de Atiba attı. Trabzonspor’un gollerini ise 25 dakikda Okay, 63. dakikida Castillo ve 65. dakikida Rodallega kaydetti. Maç her iki takım içinde gitti geldi ikinci yarı taraftarlar hop oturup hop kalktı.

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TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Fabri'den takım arkadaşına fırça!

Trabzonspor-Beşiktaş maçında temponun yükseldiği anlarda gerilim de arttı. Kartal’ın kalecisi Fabri bir pozisyon sonrası kaptan Oğuzhan’a çıkıştı. 32. dakikada yaşadı. Trabzonspor'un Yusuf ile bulduğu pozisyonda gole izin vermeyen Fabri, kaptan Oğuzhan'ın hakem Ali Palabıyık'a itiraz ettiğini görünce kalesini terk etti.

İspanyol kaleci takım arkadaşının yanına kadar koşarak, itirazlarına son vermesini istedi.

Siyah-beyazlıların yıldızı Ricardo Quaresma sakatlanarak kenara geldi ve yedek kulübesine oturdu. 32. dakikada sakatlık geçiren Portekizli oyuncunun yerine 2 dakika sonra Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu.

Ricardo Quaresma sakatlandı

Yayıncı kuruluşun ekranlara getirdiği maç öncesi görüntüde Quaresma'nın ısınırken adelesinin sertleştiği görüldü. Maçın 32. dakikasında siyah-beyazlı yıldız topsuz alanda kendisini yere bıraktı.