Trabzonspor Osmanlıspor maç özeti ve golleri izle! Tam 7 gol… Trabzonspor Osmanlıspor geniş özet izle!

Trabzonspor Osmanlıspor maçını izleyemeyenler maçın özetini ve gollerini araştırıyor. Gidip gelen maçta Trabzonspor son dakikada attığı dol ile kazandı. Toplam yedi gol olana maçta Osmanlıspor erken bulduğu iki golün avantajını kullanamadı. Trabzonspor Osmanlıspor maç özeti izleme yolları haberimizde. Nefes kesen mücadelenin geniş özeti izleme linki ve Trabzonspor Osmanlıspor maçının detayları...

Gol yağmuruna sahne olan Trabzonspor Osmanlıspor maç özetini izleyemeyenler için hazırladık. Maça hızlı başlayan Osmanlıspor ilk dakikalarda iki gol buldu. Maçı bırakmayan trabzonspor son dakika golü ile maçı kazanmayı başardı. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında gol düellosu şeklinde geçen maçta Trabzonspor, konuğu Osmanlıspor'u 4-3 mağlup etmeyi başardı. İşte maçın geniş özetini izleme yolları…

TRABZONSPOR OSMANLISPOR MAÇ ÖZETİ

Osmanlıspor, 7'de Musa'nın attığı golle 1-0 öne geçerken 28'de Joao Pereira'nın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. 38'de Dame N'Doye ve 41'de Burak Yılmaz'ın golleriyle muhteşem maçta skor eşitlendi. İlk yarı bu sonuçla 2-2 beraberlikle noktalandı. Aşağıdaki linkten Trabzonspor Osmanslıspor maç özetini izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR OSMANLISPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

İkinci yarıda da gol yağmuru devam etti. 57'de Joao Pereira yeniden sahneye çıktı ve kendi ağlarına bir gol daha bıraktı ve skor 3-2 oldu. Yusuf Yazıcı 70'te muhteşem bir vuruşla skoru yeniden eşitledi. Trabzonspor baskısıyla geçilen son bölümde Burak Yılmaz, 90+2'de kazandığı penaltıyı ağlara göndermeyi başardı ve gol düellosunda skoru tayin etmeyi başardı.

İRFAN BUZ TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Karşılaşmanın 90+3´üncü dakikasında Trabzonspor´un kazandığı penaltı atışı nedeniyle hakem Ümit Öztürk´e tepki gösteren Osmanlıspor teknik direktörü İrfan Buz, hakem tarafından tribüne gönderildi.

Süper Lig’in 12´nci haftasında Trabzonspor, sahasında Osmanlıspor´u 4-3 mağlup etti. Bordo mavililerin gollerini 38´de N´Doye, 41 ve 90+34´te penaltıdan Burak, 70´inci dakikada Yusuf Yazıcı kaydederken, konuk ekibin gollerini 7´nci dakikada Musa, 28 ve 57´nci dakikalarda Pereira kendi kalesine attı. Bu sonuçla Trabzonspor son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak yükselişe geçti.