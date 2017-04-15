Trafiğe çıkmayın! Çıktıysanız gittiğiniz yerde kalın

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mitingleri nedeniyle İstanbul trafiğini zor bir gün bekliyor.

16 Nisan referandumu öncesi son kampanya gününde İstanbulluları yoğun trafik bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın bugün İstanbul’da yapacağı miting sayısı toplamda 9 olarak görülüyor. Başbakan, İstanbul’un batı ilçeleri ağırlıklı (Esenyurt, Avcılar, Başakşehir K. Çekmece ve Arnavutköy) bir program planlarken; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı Anadolu-Avrupa karışık olarak planlandığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11:00’da Tuzla’da başlayacağı programına 15:30’da Sarıyer’de son veriyor. İki liderin yoğun İstanbul programı trafikteki aksamaları da beraberinde getirmesi bekleniyor. Bu nedenle özellikle İstanbul’un batı ilçelerindeki vatandaşların ve köprüyü kullanacak sürücülerin trafik durumunu sık sık kontrol etmesi öneriliyor. İşte İki liderin İstanbul programı…