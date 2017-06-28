Trafik cezası nasıl sorgulanır? Trafik cezalarında hakkında garip iddia

Trafik kazalarının % 90’ını oluşturan aşırı hız ve sürücü hatalarını önlemek amacıyla başlatılan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) belediyeler tarafından standart oluşturmak için bazı kriterler getirildi. Bu nedenle Türkiye’de aylardır EDS kameraları kapalı olduğu için ceza kesilmiyor.

Belediyeler tarafından Elektronik Denetleme Sistemi’ne (EDS) standart oluşturmak için getirilen bazı kriterler, sistemin aksamasına yol açtı. EDS kameraları uzun zamandır kapalı olduğundan sürücülere ceza kesilemedi.

Karar gazetesinden Ali Yıldırım'ın haberine göre, trafik kazalarında her yıl neredeyse 8 bin kişi hayatının kaybediyor. Sadece 2016 yılında Türkiye'de 1 milyonun üzerinde trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 7 bin 300 kişi hayatını kaybederken 300 binden fazla kişi yaralandı. Kazaların 997 bin 363 adedi maddi hasarlı, 185 bin 128 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75'i yerleşim yeri içinde, yüzde 25'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

AYLARDIR CEZA KESİLMİYOR

Yapılan kazaların %90’a yakını sürücü kaynaklı olurken aşırı hız da kazalara davetiye çıkarıyor. Bu veriler

doğrultusunda Türkiye'de bu kazaları engelleyebilmek için trafik ihlallerinin sensörler aracılığı ile elektronik denetleme sistemini içeren kısa adı EDS olan ‘Elektronik Denetleme Sistemi' kuruluyor ve hâlâ da çalışmalar sürüyor. Bu denetim sistemiyle Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sürücülere çok ceza kesmek yerine can ve mal kaybını önlemeyi hedefliyor. EDS sistemi ise büyük kentlerde Büyükşehir Belediyeleri, daha küçük yerlerde ise sadece belediyeler tarafından kontrol ediliyor. Bu durum da birçok belediye daha öncede TEDES sisteminde olduğu gibi bu durumu gelir kapısı haline getiriyor.

EDS sistemi kurulduğu yerin fiziki şartları ve genel trafik ihlalleri gözetilerek kırmızı ışık, banket ve emniyet şeridi ihlalleri ve hız sınırı başta olmak üzere diğer trafik ihlallerinin tespitine yönelik olarak kullanılıyor. Sistemin, trafik düzenini ve güvenliği olumsuz yönde etkilemeyecek yapıda olması gerekiyor.

Belediyeler EDS sistemini kendi hazinelerinden kuruduğu taktirde, kesilen her ceza tutarından % 30 pay alıyor. Hal böyle olunca can ve mal kaybını önlemekten çok bir gelir kapısı gibi görülüyor. Diğer bir yöntemde sistem bir şirket aracılığıyla kurulursa bu sefer belediyelere yüzde 15 pay veriliyor.

SİSTEMİ FARKLI BİR ŞİRKET KURDUĞUNDA PAY % 15 OLUYOR

Şu an Türkiye'de neredeyse tüm EDS sistemleri pasif durumda. Bunun aktif hale gelmesi için hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bundan böyle tüm EDS sistemleri TSE'nin denetiminden geçmeden aktif olmayacak.

Yayımlanan yazıya şöyle diyor, “Bu kontrollerde hatalı ölçüm yapılmasının önlenmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ‘Hız İhlal Tespit Donanımları (HİTD) Muayene Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda hâlihazırda kullanılan ve yeni kullanıma alınacak HİTD'lerin yerinde ve laboratuvarda doğruluğunun tespiti ve muayenesi için uluslararası uygunluk değerlendirme kuruluşu yetkisine sahip olan TSE yetkilendirildi.

TSE; uluslararası kabul edilen referans cihazlar ile sabit HİTD'lerin kontrolünü yerinde, mobil HİTD'lerin kontrolünü ise laboratuvar ortamında yapacak. Muayene sonucunda doğru ölçüm yapan donanımların kullanımına izin verilecek, hatalı ölçüm yapan donanımlar ise mühürlenerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili idareye teslim edilecek” denildi. TSE'nin bu sistemi kuracak bir alt yapısının olmadığı için sistemler aktif hale getirilmiyor. Ama TSE'yi beklemek yerine daha fazla can ve mal kaybının olmasını önlemek amacıyla belediyelere yapılacak sıkı denetimlerle bu sistemin aktif olması gerekiyor.

İNTERNETTEN TRAFİK CEZASI NASIL SORGULANIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden sunulan hizmetlerde kişilerin kolay bir şekilde bilgi alabilmesi adına sistem oldukça basit bir şekilde hazırlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yapılan araç plakasına yazılan trafik cezası sorgulama işlemleri ile birlikte kişilerin kolay bir şekilde güncel cezalar hakkında bilgi alabilmesi mümkün duruma getirilmektedir. Bu bakımdan kişileri herhangi bir sorun yaşamadan hizmetler üzerinden bilgi alabilmesi de son derece kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Aşağıdaki link üzerinden trafik cezanızı sorgulayabilirsiniz.

EGM Resmi Sitesinde Trafik Cezası Sorgulamak İçin Tıklayınız