Trafik magandaları yakalandı!

İstanbul'da yol verme tartışması sebebiyle 2 çocuk babası Ömer Özay'i öldüren cinayet zanlısı ve eniştesi yakalandı.

Tugay SADAY (SÖZCÜ)

Olay 30 Kasım’da Bahçelievler’de meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Ömer Özay, aracıyla yola girmek isterken, seyir halindeki bir otomobil sürücüsüyle tartıştı. Bu sırada aracın içinden 3 el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu başından yaralanan Özay, aracın kontrolünü kaybetti. Ağır yaralanan Özay hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Özay, 4 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Ancak hayatını kaybetti.

BEYAZ JANTTAN BULUNDU

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Plakası belli olmayan beyaz renkli aracın jantlarının beyaz olduğu bilgisine ulaşıldı. Bayilerle görüşülerek bilgi alındı. Çalışmalar neticesinde polis o aracın 32 yaşındaki R.K.’ye ait olduğu anlaşıldı. Saldırı sırasında silahı kullandığı öğrenilen A.K. ve aracı kullanan eniştesi R.K gözaltına alındı.

CEZAEVİNDE YATMIŞ

Gözaltına alınan R.K, Ömer Özay'ı öldürdüğünü itiraf ederken, eniştesi A.K'nin ise daha önce cinayetten 11 yıl cezaevinde yattıktan sonra yeni çıktığı belirlendi.Emniyette sorguya alınan R.K.’nın olaydan hemen sonra Kastamonu’ya kaçtığı daha sonra yakalanmayacağını düşünerek İstanbul’a geri döndüğü öğrenildi.

KÜFÜR İDDİASI

Öte yandan R.K.’nın emniyetteki sorgusunda, “Aracı eniştem kullanıyordu. Yola girmek istedi. Önümüzden geçmek isteyen araçtaki kişi elini bize doğru kaldırdı. Ben de bize küfür ettiğini düşündüm, sinirlendim tabancayı camdan dışarı çıkartarak 3 el ateş ettim.” dediği iddia edildi. Uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma suçlarından kaydı ortaya çıkan R.K ve eniştesi A.K'nın Emniyet’teki işlemleri devam ediyor.