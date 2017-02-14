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Trafikte tartıştığı motosikletliye böyle çarptı

Konya'da otomobil sürücüsünün, tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçma anı bir aracın kamerasına yansıdı.
23:1914 Şubat 2017
Gündem
Trafikte tartıştığı motosikletliye böyle çarptı
Konya'da otomobil sürücüsünün, tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçma anı bir aracın kamerasına yansıdı.

Merkez Selçuklu İlçesi İstanbul Yolu Eski Selçuklu Belediyesi Köprüsü’nde yaşanan olayda, kamera yansıyan görüntüye arkasında bir kişi bulunan motosiklet sürücüsü, bir otomobili sollamak istiyor.

 

Solmak istediği sırada otomobilin sola kayması üzerine motosikletin arkasında bulunan bir kişini elindeki çantayı, otomobilin camına vurdu. Daha sonra otomobil sürücüsü kendisini sollayıp önüne geçen motosikletin peşinde hızla gidip, motosiklete arkadan çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki 2 kişi yere düştü. Yerden kalkan iki kişinin yara almadığı görüldü.

DHA

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