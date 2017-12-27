Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Traktör sanayide değil karayolunda parçalandı

Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen tarfik kazasında 2 araç hurdaya döndü. Kazada paramparça olan traktörün sürücüsünün feci kazadan sağ kurtulduğunu görenler gözlerine inanmadı.

19:1827 Aralık 2017
Haberler Gündem
Traktör sanayide değil karayolunda parçalandı
Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen tarfik kazasında 2 araç hurdaya döndü. Kazada paramparça olan traktörün sürücüsünün feci kazadan sağ kurtulduğunu görenler gözlerine inanmadı.

Kaza Sultanhisar ilçesi Kavaklı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Geçtiğimiz ay çevre sakinlerinin talebi üzerine trafik ışığı takılan Kavaklı Kavşağı'nda Kamuran Y. yönetimindeki 35 LBM 81 plakalı traktör ile yolun karşısına geçmek istediği sırada kavşakta Aydın-Denizli yolunda seyretmekte olan A.T. yönetimindeki 20 P 0749 plakalı otomobil ile çarpıştı.

resimid_4385311

Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken otomobilin çarptığı traktör parçalara bölündü. Hurdaya dönen traktörün sürücüsü ile otomobil sürücüsü olay yerine gelen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

resimid_4385309

Kaza ileilgili soruşturma başlatılırken, kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İHA

resimid_4384893

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar