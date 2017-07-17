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Türbe ziyareti sonrası kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Amasya’da traktörün şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

22:1517 Temmuz 2017
Gündem
Türbe ziyareti sonrası kaza: 2 ölü, 8 yaralı
Amasya’da traktörün şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yağcıabdal köyündeki türbe ziyareti sonrası Uygur köyüne doğru yola çıkan traktör, sürücüsü Aslan Sarı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, Hasan Kul (55) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı halde ambulansla hastaneye taşınan Mete Dolunay Çelebi (9) ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücünün yanı sıra traktörün römorkundaki Gülender Çelebi, Meltem Şahin, Yudum Kul, Sevim Kul, Hasan Kul, Sinem Yıldırım ile Gülseren Yıldırım ambulanslarla getirildikleri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazazedelerin yakınları hastane önünde fenalık geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Son güncelleme: 22:1617.07.2017
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