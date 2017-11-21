TRT 1 CANLI İZLE: Beşiktaş Porto maçı şifresiz olarak TRT 1’den canlı izlenecek! (HD yayın ve yayın akışı)

TRT 1 canlı yayını Şampiyonlar Ligi maçlarının olduğu geceler araştırılıyor. Bu gece yayınlancak Beşiktaş Porto maçı TRT 1 kanalından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. İnternetten TRT 1 izlemek isteyenler aşağıda verdiğimiz linkten maç yayınlarını canlı izleyebilirler. İşte TRT 1 yayın akışı haberimizde. Temsilcimizin puan alması halinde tur atlayacağı Beşiktaş Porto maçı canlı izleme linki ve TRT 1 canlı yayını...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tur mücadelesine bu akşam TRT 1 canlı yayını ile ortak olacak izleyicilerde heyecan dorukta. Beşiktaş Porto maçının saatini bekleyen taraftarlar maçı internetten canlı izleme yollarını araştırıyor. Haberimizde bulunan TRT 1 HD web tv yayını linki ile dev mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz. Puan alması halinde tur atlayacak temsilcimiz maça hazır. Temsilcimizin Avrupa'da gururumuzu kabartacağı bu önemli maç TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı izlenebilecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tur maçının canlı izleme yolları ve TRT 1 canlı izleme linki…

TRT 1 İNTERNETTEN NASIL CANLI İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamını yayınlamasa da bir kısmını yayınlayan TRT kanalları internetten nasıl izlenir merak ediliyor. Bu gece oynanacak Beşiktaş Porto maçını canlı yayınlayacak olan TRT 1 kanalını web tv üzerinden HD olarak izleyebilirsiniz. TRT canlı izleme linki haberimizde.

TRT 1 CANLI İZLE!

Beşiktaş deplasmanda Monaco ile mücadele edecek. Beşiktaş Porto maçı TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlılar, sahasında Porto’dan puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Şenol Güneş sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Taraftarlar için müjdeli haber, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz canlı izlenebilecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

06:50İyilik Kulübü

07:30Yeşil Deniz

10:051’de Bugün

10:15Beni Böyle Sev

12:50Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

14:351’de Bugün

14:45Bir Yastıkta Kocayalım

16:35Aslan Ailem

18:55Hava Durumu

19:00Ana Haber

19:55Şampiyonlar Ligi Grup Karş. “Beşiktaş-Porto”

Beşiktaşımız, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile oynayacağı maç için Vodafone Park’ta#Beşiktaş#UCL pic.twitter.com/ykxVR4YaOS — Beşiktaş JK (@Besiktas) 21 Kasım 2017

20:45Devre Arası

21:00Şampiyonlar Ligi Grup Karş. “Beşiktaş-Porto”

22:00Kalk Gidelim

00:50Leyla ile Mecnun

02:25Yeşil Deniz

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu'ndaki beşinci maçında Portekiz ekibi Porto ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. TRT 1'den canlı yayınlanan karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

PORTO: José Sá; Maxi, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Herrera, Sérgio Oliveira, Ricardo Pereira, Aboubakar, Brahimi

BEŞİKTAŞ 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

21 Kasım Salı günü saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede Antonio Mateu Lahoz’un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Diego Barbero Sevilla’nın dördüncü hakem olarak görev alacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak. Beşiktaş Porto Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.



Beşiktaş, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından iç sahada rakiplerine boyun eğmiyor. 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi’nde iç sahada Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova’yla berabere kalan Beşiktaş, Skenderbeu karşısında da 2-0 kazanmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, son maçta deplasmanda Sporting Lizbon’a kaybederek gruptan çıkamamıştı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Şenol Güneş’in öğrencileri, evinde Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica’yla berabere kaldı. Yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon karşısında da taraftarı önünde galibiyete uzanmasını bildi. Bu sezon Devler Ligi’nde 2 kez iç sahada oynayan siyah-beyazlılar, Leipzig’i 2-0 mağlup ederken, Monaco ile de 1-1 berabere kaldı. Gruptaki 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

Grupta geride kalan 4 maçta 10 puan toplayan ve lider konumda bulunan siyah beyazlılar, 6 puanla ikinci sıradaki Porto'yu Portekiz'deki maçta 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Siyah beyazlılar galibiyet ve beraberlik halinde gruptan çıkmayı garantilerken Porto'yu yenmesi halinde grup birinciliğini de kesinleştirmiş olacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN PORTO YORUMU “ABOUBAKAR YARIN BİZİM RAKİBİMİZ”

Şenol Güneş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, “Aboubakar bize kiralık geldi. Güçlü ve iyi bir oyuncu. Çalışkan bir isim, katkısını yaptı. Şartlar itibarıyla gitti. Yine gelebilirdi, hala gelebilir. Futbol böyle bir arena. Yarın bakarsın başka takıma gider. Bunların ticari tarafı var, oyuncuların ve kulüplerin kararı var. Biz de ona teşekkür ediyoruz, ama yarın rakibimiz. Marega da olmayınca Aboubakar en önemli hücum silahı konumunda. Porto'nun çok önemli isimleri var. Biz bu oyunculara karşı mücadele edebilecek konumdayız. Biz de Aboubakar'ı ve diğer oyuncuları etkisiz hale getirebilmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.Sergio Conceiçao: Beşiktaş farklı bir kapasiteye sahip.