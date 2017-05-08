TRT Baskını İddianamesi tamamlandı!

Ankara Başsavcılığı, 15 Temmuz’daki kalkışma sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığında görevli FETÖ’cülerin eylemlerine ilişkin iddianamesini tamamladı.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Ali Yazıcı ile diğer 3 eski Başyaverin yanı sıra, Muhafız Alayı eski Komutanları Tanju Poshor ve Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 534 şüpheli hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile çeşitli hapis cezaları istendi.

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İddianamede, cuntacıların silah zoruyla darbe bildirisi okutturduğu TRT spikeri Tijen Karaş'ın ifadesine de yer verildi. Karaş ifadesinde, 22.00 haberini sunduktan sonra bağrışma sesleri duyduğunu, ardından askerlerin geldiğini belirterek, “Orada bir yarbay ‘Ben Türk Silahlı kuvvetlerinin 20 yıllık şerefli bir mensubuyum, Türkiye'yi ve sizleri İŞİD terör tehlikesinden korumak için buradayız vur emri aldık' dedi. Daha sonra ‘Türk Silahlı Kuvvetler adına bir bildiri okuyacağım' diyerek yetkili olan İlker Taşkın'dan gerekli personeli seçmesini istedi. Seçilenler dışındaki kişilerle kilitli odaya alındık. Bir süre sonra yarbay odaya gelerek ‘Tijen hanım bildiriyi Genelkurmay sizin okumanızı istiyor' dedi. Razı olmadım. Yarbay, ‘sizi tanıyoruz, merak etmeyin Türkiye daha iyi daha güzel olacak bildiriyi okuyun' diyerek zorla okuttular” diye konuştu.

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BAŞYAVERLER TOPLANTISI

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından hazırlanan 2 bin 537 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Kara Kuvvetleri EDOK eski Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu’nun derdest edilmesi, TRT'nin basılması gibi eylemler detaylı biçimde anlatıldı. İddianamede, şüphelilerden Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Ali Yazıcı ile Kara yaver Mete Semercioğlu, Hava Yaver Erkan Kıvrak ve Deniz Yaver Şafak Deliacı'nın kalkışmadan bir gün önce toplantı yaptıkları ve bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında bulunduğu yeri öğrenerek suikast timine haber verilmesi konusunda karar aldıkları anlatıldı.

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Muhafız Alayında görevli askerlerce TRT'ye yapılan baskının da tüm detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, Muhafız Alay Komutanı Kutsi Barış’ın kalkışma öncesi muhafız alayında gizli toplantılar yaptığı ve toplantılara katılan kişilerin eylemleri ve rütbelerine bakıldığında, ülke genelindeki darbe faaliyetlerine ilişkin hazırlığın Muhafız Alayında yapıldığının anlaşıldığı belirtildi. Pars alarm tatbikatı adı altında Yarbay Ekrem Işık ve 124 askerin TRT'ye giderek baskını gerçekleştirdiği belirtildi. Albay Barış'tan önceki Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor ve Kara Harp Okulu'nda görevli Kurmay Yarbay Ümit Gençer'in de yanlarına koruma olarak bu taburla birlikte TRT'ye gittikleri ve stüdyoya girerek silah zoruyla darbe bildirisinin okunmasını sağladıkları vurgulandı.