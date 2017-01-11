TRT Genel Müdürlüğüne bomba ihbarı

TRT Genel Müdürlüğü'ne akşam saatlerinde gelen bomba ihbarı emniyet güçlerini harekete geçirdi. Ankara Emniyetine yapılan ihbar üzerine uzman ekipler TRT binasına gelerek araştırmalara başladı.

TRT Genel Müdürlüğü'ne akşam saatlerinde bomba konulduğu ihbarı yapıldı.

Ankara Emniyetine yapılan ihbar üzerine uzman ekipler TRT'nin Oran semtindeki binasına geldiler. Önce park alanındaki tüm araçlar dedektör köpeklerle kontrol edildi. Daha sonra da genel müdürlük binası içindeki odalar kontrol edildi. Uzman polisler ve dedektör köpekler aracılığıyla tüm odalarda araştırma yapılıyor.

Hürriyet’ten Mehmet Can Toptaş’ın haberine göre, Ankara Emniyeti yetkilileri TRT binasındaki araştırmanın hala devam ettiği belirtildi.