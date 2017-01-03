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TRT, teröristin kimliğini ‘polisten önce’ açıkladı!

Reina saldırganına ait olduğu iddia edilen bir pasaportun fotoğrafı TRT World tarafından takipçilerine servis edildi. Twitter üzerinden servis edilen bilgi kısa bir süre sonra geri çekildi.
Sozcu.com.tr
13:533 Ocak 2017
Gündem
TRT, teröristin kimliğini ‘polisten önce’ açıkladı!
Reina saldırganına ait olduğu iddia edilen bir pasaportun fotoğrafı TRT World tarafından takipçilerine servis edildi. Twitter üzerinden servis edilen bilgi kısa bir süre sonra geri çekildi.

IŞİD’in üstlendiği Reina katliamının failine ait olduğu iddia edilen pasaportu TRT World takipçileriyle paylaştı. Emniyet kaynaklarının henüz doğrulamadığı bu bilgi TRT tarafından geri çekildi.

Yaklaşık 1 saat önce paylaşılan fotoğrafı bir çok haber sitesi de TRT World’e dayandırarak kullandı.

İşte paylaşılan o tweet:

#BREAKING: Turkish police are seeking 28-year-old I… M… (teröristin ismi) from K… (teröristin uyruğu) in connection with Istanbul nightclub shooting: TRT World. pic.twitter.com/uFvW7QxkZ2

— TRT World (@trtworld) January 3, 2017

Son güncelleme: 13:5403.01.2017
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