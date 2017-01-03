TRT, teröristin kimliğini ‘polisten önce’ açıkladı!

IŞİD’in üstlendiği Reina katliamının failine ait olduğu iddia edilen pasaportu TRT World takipçileriyle paylaştı. Emniyet kaynaklarının henüz doğrulamadığı bu bilgi TRT tarafından geri çekildi.
Yaklaşık 1 saat önce paylaşılan fotoğrafı bir çok haber sitesi de TRT World’e dayandırarak kullandı.
İşte paylaşılan o tweet:
#BREAKING: Turkish police are seeking 28-year-old I… M… (teröristin ismi) from K… (teröristin uyruğu) in connection with Istanbul nightclub shooting: TRT World. pic.twitter.com/uFvW7QxkZ2
— TRT World (@trtworld) January 3, 2017