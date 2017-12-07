Trump’ın ‘Kudüs’ kararı sonrası Burhan Kuzu’dan fantastik tweet: Ah Trump ah!

AKP içerisinde en ‘fantastik’ tweetleri atan isim olarak görülen Burhan Kuzu, Trump’ın Kudüs’ü ‘başken’ olara addetmesi sonrası attığı tweet sosyal medyada alay konusu oldu. Kuzu, Trump’ı kastederek attığı tweette ‘Keşke bana sorsaydın’ diyerek takipçilerinin kendisine gülmesine neden oldu.
Kuzu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Ah Trump ah! Kudüs için alacağın kararı almadan bir de benimle telefonla görüşseydin! Anlıyorum içeride seni limon gibi sıkıyorlar ve adam yerine koymuyorlar;ama çıkış yolu Kudüs için aldığın bu saçma karar olmamalıydı. Benimle görüşseydin Kayserili olarak bir yol gösterirdim sana.”
Ah Trump ah!Kudüs için alacağın kararı almadan bir de benimle telefonla görüşseydin!Anlıyorum içeride seni limon gibi sıkıyorlar ve adam yerine koymuyorlar;ama çıkış yolu Kudüs için aldığın bu saçma karar olmamalıydı.Benimle görüşseydin Kayserili olarak bir yol gösterirdim sana.
— Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 6 Aralık 2017
Kuzu’nun tweet’ine binin üzrinde kişi cevap yazdı. Bu isimlerden biri de İYİ Parti’li Lütfü Türkkan oldu. Türkkan, Kuzu’ya böyle cevap verdi:
İyisin değil mi Hocam?
— Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) 6 Aralık 2017