Trump’ın ‘Kudüs’ kararı sonrası Burhan Kuzu’dan fantastik tweet: Ah Trump ah!

AKP'li Burhan Kuzu, Trump'ın Kudüs açıklaması sonrası Twitter'dan tepki göstermek istedi; ancak attığı tweet'le sosyal medyada gülünç duruma düştü.

AKP içerisinde en ‘fantastik’ tweetleri atan isim olarak görülen Burhan Kuzu, Trump’ın Kudüs’ü ‘başken’ olara addetmesi sonrası attığı tweet sosyal medyada alay konusu oldu. Kuzu, Trump’ı kastederek attığı tweette ‘Keşke bana sorsaydın’ diyerek takipçilerinin kendisine gülmesine neden oldu.

Kuzu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ah Trump ah! Kudüs için alacağın kararı almadan bir de benimle telefonla görüşseydin! Anlıyorum içeride seni limon gibi sıkıyorlar ve adam yerine koymuyorlar;ama çıkış yolu Kudüs için aldığın bu saçma karar olmamalıydı. Benimle görüşseydin Kayserili olarak bir yol gösterirdim sana.”

Ah Trump ah!Kudüs için alacağın kararı almadan bir de benimle telefonla görüşseydin!Anlıyorum içeride seni limon gibi sıkıyorlar ve adam yerine koymuyorlar;ama çıkış yolu Kudüs için aldığın bu saçma karar olmamalıydı.Benimle görüşseydin Kayserili olarak bir yol gösterirdim sana. — Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 6 Aralık 2017

Kuzu’nun tweet’ine binin üzrinde kişi cevap yazdı. Bu isimlerden biri de İYİ Parti’li Lütfü Türkkan oldu. Türkkan, Kuzu’ya böyle cevap verdi: