TSK Kandil’i bombaladı! 11 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün ana kampının bulunduğu Kandil Dağı'na hava harekatı düzenledi. 57 dakika süren hava opersyonunda çok terörir etkisiz hale getirilirken 11 hedef imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı Kandil’de aldığı ‘anlık istihbarat’ üzerine Hava Kuvveti Komutanlığı harekete geçerek 57 dakika süren bir operasyon gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile gerçekleştirilen hava harekatında teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınaklara ait 11 hedef imha edildi

Hava Kuvvetleri anlık istihbaratlara dayalı harekatlarını devam ettireceklerini belirten bir yetkili. “Teröristlere kış döneminde rahat yok” dedi. Ayrıca yetkili yaptığı açıklamada çok sayıda teröristlerin etkisiz hale getirildiğini, operasyonla ilgili daha sağlıklı haberlerin ilerleyen saatlerde açıklanacağını ifade etti.

Açıklamada, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.