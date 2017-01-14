TSK o rakamı açıkladı: 46 bin

TSK, kara sınırlarında alınan etkin tedbirler sonucunda; yüzde 89,5’i Suriye sınırında olmak üzere meydana gelen 57 bin 186 hudut olayında, 46 bin yasa dışı hudut geçiş teşebbüsüne müdahale edildiğini; 74 ayrı ülke vatandaşı, 390 bin 336'sı Suriye vatandaşı olmak üzere 424 bin 641 şahsın yakalandığını bildirdi.

TSK, kara sınırlarında alınan etkin tedbirler sonucunda; yüzde 89,5’i Suriye sınırında olmak üzere meydana gelen 57 bin 186 hudut olayında, 46 bin yasa dışı hudut geçiş teşebbüsüne müdahale edildiğini; 74 ayrı ülke vatandaşı, 390 bin 336'sı Suriye vatandaşı olmak üzere 424 bin 641 şahsın yakalandığını bildirdi.

TSK, 2016 yılında meydana gelen hudut olaylarıyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri Hudut Birlikleri'nin, “Hudut Namustur” anlayışıyla sınırlarda alınan yeni tedbirlerle, 2016 yılı içerisinde yasa dışı sınır geçişlerini engellemek maksadıyla, gece gündüz demeden aralıksız olarak görevlerini büyük bir özveri ile yerine getirmekte olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre; Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında öncelikli olarak inşa çalışmaları devam eden Suriye ve Irak sınırında; 330 km. modüler beton duvar, 191 km. güçlendirilmiş kafes tel engeli, 445 km. hudut aydınlatması, 259 km. yol yapımı, bin 182 km. devriye hat yolu ıslahı tamamlandı.

Kara sınırlarında alınan etkin tedbirler sonucunda; yüzde 89,5'i Suriye sınırında olmak üzere meydana gelen 57 bin 186 hudut olayında, 46 bin yasa dışı hudut geçiş teşebbüsüne müdahale edilerek, 74 ayrı ülke vatandaşı, 390 bin 336'sı Suriye vatandaşı 424 bin 641 şahısın yakalandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Kaçakçılık olayları 2015 yılına göre 5 kat azalmış,

Sınırda yapılan engeller nedeniyle, kaçakçıların beraberinde getirdikleri malzemelerin taşınmasında; motorlu taşıt veya yük hayvanı kullanmaktan büyük ölçüde kaçındıkları, bu nedenle; ağırlığı fazla, taşınması zor ve organize bir şekilde taşınabilecek malların huduttan yasadışı transferinde yüzde 70-90 oranında bir azalma meydana gelmiş,

Son dönemde, başta PKK olmak üzere terörist örgütlerin en önemli finans kaynaklarından biri haline gelen sigara kaçakçılığına büyük darbe vurularak, örgütün bu yoldan elde ettiği gelirlerin yüzde 90 oranında azaltılması sağlanmış (2015 yılında 1,6 milyon karton, 2016 yılında 3 milyon karton sigara yakalanmış),

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye hududunda DEAŞ'ın tüm varlığı ve etkilerine son verilmiş, bu sayede Ağustos 2016 tarihine kadar DEAŞ kontrolünde bulunan sınır hattında meydana gelen olaylarda 3 kat azalma olmuş,

Yaklaşık 68 farklı ülkeden DEAŞ terör örgütüne katılmak amacıyla yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan yabancı terörist savaşçı sayısı, Ağustos-Aralık 2016 döneminde 2015 yılının aynı dönemine göre 7 kat azalmıştır.”

2016 yılında alınan tedbirler ve geliştirilen “Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi” ile kara sınırlarının korunmasına yönelik 3497 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen hudut güvenliği faaliyetlerinin, 2015 yılına göre çok daha etkin hale geldiğinin vurgulandığı açıklamada, “Hudut birliklerimizde görev yapan kahraman silah arkadaşlarımız, hudutlarımızda alınan yeni fiziki tedbirlerle bundan sonra da üzerlerine düşen görevlerini üstün çaba ve gayretle, yaz-kış demeden aralıksız bir şekilde yüksek bir moral motivasyon ile yapmaya devam edeceklerdir” denildi.

İHA